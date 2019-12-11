لجنة تابعة للفيفا توصي بمحاكمة بلاتر وبلاتيني

أوصت لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بضرورة محاكمة رئيس الاتحاد السابق السويسري جوزيف بلاتر، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق، من أجل استعادة مليوني فرانك سويسري (مليوني دولار).

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية، تقريرًا أشارت فيه إلى أنها اطلعت على وثائق لجنة الحوكمة، ولكن (فيفا) رفض التعليق على هذه المسألة.

وكان بلاتيني تلقى مبلغ مليوني فرانك سويسري من بلاتر في 2011، لكن الثنائي أكدا أن تلك المبالغ هي مستحقات متأخرة لبلاتيني مقابل عمله في (فيفا) بين عامي 1998 و.2002

وكانت لجنة الأخلاقيات في (فيفا) قررت إيقاف الثنائي وحرمانهما من جميع أنشطة كرة القدم لمدة 8 سنوات في العام 2015، قبل أن يتم تقليص العقوبة في وقت لاحق إلى 5 سنوات لبلاتيني، و6 سنوات لبلاتر.

وكانت السلطات الفرنسية أطلقت سراح الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، ميشيل بلاتيني يوم 19 يونيو الماضي، بعد استجوابه لعدة ساعات في إطار تحقيق حول فساد بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022.

وقال وليام بوردون محامي أسطورة كرة القدم الفرنسية:“هو لم يعد قيد الاحتجاز“، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهة أخرى، أكد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أن اجتماع فرنسا هو الذي منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بدلًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في هذا الاجتماع وقتها كل من:“ بلاتر، ونيكولا ساركوزي، والرئيس السابق لفرنسا، ميشيل بلاتيني، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، وأمير قطر المستقبلي.

وقال بلاتر، خلال تصريحات نقلتها وكالة ”أسوشيتيد برس“:“الأمر مفصل بالكامل، وهذا ما أقوله دائمًا“، في إشارة إلى ما ورد في كتابين نشرهما منذ رحيله عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف:“اتصل بي بلاتيني، وقال إن الاتفاق الذي توصلنا إليه داخل اللجنة التنفيذية بالنسبة لاستضافة الولايات المتحدة الأمريكية للمونديال سيواجه صعوبات في العمل“.

وكان بلاتيني تم القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية لاستجوابه ضمن تحقيقات مزاعم الفساد المتعلقة بمنح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 .