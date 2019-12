هدف أنسو فاتي في مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان منح ”البلوغرانا“ هدية ثمينة

كشفت تقارير صحفية أن الهدف الذي سجله أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، في شباك إنتر ميلان منح ناديه هدية ثمينة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ودخل فاتي بديلًا أمام إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية، ونجح في إحراز هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن هدف فاتي جعل برشلونة يحصل على 2.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وهي المكافأة الخاصة بالفوز في دوري الأبطال.

وأشارت إلى أنه حال انتهاء اللقاء بتعادل الفريقين 1-1، فإن البارسا كان سيحصل على 900 ألف يورو فقط، أي أن تسديدة فاتي منحت النادي الكتالوني 1.8 مليون يورو.

يذكر أن فاتي دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن بات أصغر لاعب يسجل في البطولة عن عمر 17 عامًا و40 يومًا، ليحطم الرقم الذي كان مسجلًا باسم المهاجم الغاني بيتر أوفوري كوايي، مع أولمبياكوس اليوناني عن عمر 17 عامًا و145 يومًا.

