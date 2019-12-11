هدف أنسو فاتي في مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان منح ”البلوغرانا“ هدية ثمينة

كشفت تقارير صحفية أن الهدف الذي سجله أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، في شباك إنتر ميلان منح ناديه هدية ثمينة في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ودخل فاتي بديلًا أمام إنتر ميلان، أمس الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية، ونجح في إحراز هدف الفوز للبارسا في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن هدف فاتي جعل برشلونة يحصل على 2.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وهي المكافأة الخاصة بالفوز في دوري الأبطال.

وأشارت إلى أنه حال انتهاء اللقاء بتعادل الفريقين 1-1، فإن البارسا كان سيحصل على 900 ألف يورو فقط، أي أن تسديدة فاتي منحت النادي الكتالوني 1.8 مليون يورو.

يذكر أن فاتي دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن بات أصغر لاعب يسجل في البطولة عن عمر 17 عامًا و40 يومًا، ليحطم الرقم الذي كان مسجلًا باسم المهاجم الغاني بيتر أوفوري كوايي، مع أولمبياكوس اليوناني عن عمر 17 عامًا و145 يومًا.

Ansu Fati scored Barcelona's second goal of the night!!! He is incredible and only needs to be consistent! REMEMBER the name!!!#InterBarça pic.twitter.com/hEhy8rl5h3 — ™ ????????⚜️ (@whizkrane) December 10, 2019

وودع إنتر ميلان دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعدما أصبح أنسو فاتي (17 عامًا) أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعدما هز الشباك قرب النهاية ليفوز برشلونة 2-1 في سان سيرو.

وأراح إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، نجمه ليونيل ميسي وعدة لاعبين بارزين من السفر إلى ميلانو، بعدما ضمن صدارة المجموعة السادسة، لكن كارلس بيريز تقدم للفريق الإسباني في ظهوره الأول بدوري الأبطال عقب 23 دقيقة، قبل أن يدرك روميلو لوكاكو التعادل.

ووضع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الكرة في الشباك مرتين بعد الاستراحة، لكن، تم إلغاء الهدفين بسبب التسلل، قبل أن يسجل فاتي هدف الفوز لبطل إسبانيا قبل خمس دقائق من النهاية.

وكان إنتر يحتاج إلى نتيجة مساوية على الأقل لبروسيا دورتموند أمام سلافيا براغ للاحتفاظ بالمركز الثاني، لكن الفريق الألماني فاز 2-1 وتأهل لدور الستة عشر، بينما سينتقل إنتر إلى الدوري الأوروبي.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 14 نقطة ويليه دورتموند برصيد عشر نقاط، بينما يحتل إنتر المركز الثالث بسبع نقاط ويتذيل سلافيا براغ المجموعة بنقطتين فقط.