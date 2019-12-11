عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الكلاسيكو تحت التهديد“.. و“أنسو فاتي يقتل الإنتر“.. و“أنشيلوتي يتأهل ويقال“ (صور)

شكلت لقاءات دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بقرعة دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، ومصير الكلاسيكو المقبل بعد التهديدات من المتظاهرين والرقم القياسي لنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي في دوري الأبطال، وإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من قبل فريق نابولي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على التهديدات التي تخص إجراء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ”كامب نو“ منتصف الأسبوع المقبل، إذ تجري عدة مشاورات لضمان أمن وسلامة اللقاء وفريق ريال مدريد، وكتبت: ”الكلاسيكو تحت التهديد“.

كما اهتمت بلقاءات دوري أبطال أوروبا، وكتبت عن فوز برشلونة على إنتر ميلان: “ أنسو فاتي هدف للتاريخ“، كما كتبت عن تأهل فالنسيا بعد الفوز على أياكس: ”درس من فالنسيا“.

وتحدثت الصحيفة عن لقاء أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، وكتبت: ”الأتلتيكو مطالب بالتسجيل حتى لا يعاني“، بينما كتبت عن لقاء كلوب بروج وريال مدريد: ”بيل ويوكوفيتش على الساحة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة بلاعبين شباب على إنتر ميلان في ملعبه بإطار دوري الأبطال، وكتبت: ”جيد شباب“.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا على أياكس أمستردام، وكتبت: ”فالنسيا يفوز ويتأهل متصدرًا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، وكتبت: ”الأتلتيكو مطالب بالفوز للتأهل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز نادي برشلونة بفريق يضم أغلبه لاعبين شبابًا على إنتر ميلان في إيطاليا بدوري أبطال أوروبا، وتحدثت عن دخول أنسو فاتي تاريخ المسابقة بتسجيله هدفًا في اللقاء.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا على أياكس وتأهله إلى دور الـ16، وكتبت: ”فالنسيا بطولي يتأهل كمتصدر“.

كما اهتمت بلقاءات، يوم الأربعاء، وكتبت عن لقاء أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو: ”فريق سيميوني واثق في واندا ميتروبوليتانو للتأهل لدور الـ16″، وعن لقاء كلوب بروج وريال مدريد، كتبت: ”زيدان يشرك البدلاء في لقاء دون تأثير“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء كلوب بروج وريال مدريد في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ريال مدريد الألفية الجديدة، زيدان قد يشرك 5 لاعبين تحت 22 عامًا“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، وكتبت: ”الأتلتيكو يلعب دون شبكة“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على إنتر ميلان، وكتبت: ”أنسو فاتي يقتل الإنتر“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تأهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا ليفربول بعد فوزه على سالزبورغ النمساوي، وكتبت: ”يورغن كلوب يشيد بهدف محمد صلاح العجيب“.

كما اهتمت بتأهل تشيلسي لدور الـ16 بعد الفوز على ليل الفرنسي واحتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف فالنسيا.

كما تحدثت عن لقاء توتنهام وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حيث يخوض جوزيه مورينيو لقاءه الثاني برفقة الفريق في المسابقة الأوروبية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك ليون أمام لايبزيغ الألماني الصعب 2-2 وتأهله لدور الـ16 مستفيدًا من خسارة زينت الروسي أمام بنفيكا، وكتبت: ”ضباب ونور“.

كما اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان، الذي ضمن الصدارة والتأهل بفريق غالاطة سراي التركي، وكتبت: ”إنهاء دوري المجموعات بطريقة جميلة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الهلال الذي يستعد لبداية مشواره في كأس العالم للأندية: ”رازفان يحتاط بالعابد“.

بينما كتبت عن الأهلي: ”الصائع: إيراداتنا أغلقت ملف سوزا“، وعن النصر: ”تجهيز بديل حمد الله“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز أبوظبي بالوجهة الرائدة للسياحة الرياضية، وكتبت: ”نهيان بن زايد: رؤى القيادة جعلت أبوظبي منصة الرياضة العالمية“.

كما تحدثت عن قرعة دوري أبطال آسيا 2020، وكتبت: ”قرعة متوازنة لأنديتنا في أبطال 2020“.

الصحيفة اهتمت بدوري أبطال أوروبا وليلة الأربعاء، وكتبت: ”ليلة هادئة للكبار“.

كما نشرت تقريرًا حول أحلام المواهب الرياضية العربية، وكتبت: ”الكرة ترفض الاعتراف بمبدأ للأغنياء فقط، نجوم الحواري العربية يتألقون في الملاعب الأوروبية“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل نابولي لدور الـ16 بعد الفوز على جينك البلجيكي، وإقالة أنشيلوتي، وكتبت: ”أنشيلوتي يتأهل ويقال“.

كما تحدثت عن إقصاء إنتر ميلان بعد خسارته أمام برشلونة في ملعبه، وكتبت: ”كونتي لم يمر أكثر“.

كما تحدثت عن لقاءات الأربعاء، إذ يرحل يوفنتوس لمواجهة باير ليفركوزن الألماني وأتلانتا لمواجهة شاختار دونيسك الأوكراني.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على نتيجة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان، وفوز البلوغرانا، قائلة: ”ميسي الجديد يعاقب إنتر“.. أنسو فاتي صاحب الـ17 عامًا يدخل ويحسم اللقاء لبرشلونة 2/1.. لاوتارو كبير لكن لوكاكو يضيع.. النيرازوري هبط للدوري الأوروبي ودورتموند تأهل.