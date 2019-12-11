الخصوم المحتملون لبرشلونة وريال مدريد وليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

تصدر ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا وبرشلونة بطل نسخة 2015 مجموعتهما في دور المجموعات بعد فوزهما خارج أرضهما على رد بول سالزبورغ النمساوي وإنتر ميلان الإيطالي على الترتيب ليبدأ التفكير في الخصم المقبل.

وضمن البطل ليفربول صدارة مجموعته بفوزه بهدفين نظيفين في سالزبورغ خلال دقيقتين سجلهما نابي كيتا والمصري محمد صلاح ولحق به نابولي إلى دور الستة عشر بعدما سجل البولندي أركاديوش ميليك ثلاثية في الشوط الأول خلال الفوز برباعية نظيفة على جنك البلجيكي.

واختتم ليفربول المجموعة الخامسة في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي بينما انتقل سالزبورغ، صاحب المركز الثالث بسبع نقاط، لبطولة الدوري الأوروبي.

واحتاج فريق المدرب يورجن كلوب إلى نقطة في النمسا ليضمن التأهل وأضاع العديد من الفرص في الشوط الأول لكنه في نهاية المطاف حقق فوزًا سهلًا وكان يمكنه إضافة المزيد من الأهداف.

لكن بعد تأهل ليفربول في صدارة المجموعة أوقعته نظرية الاحتمالات في مواجهة أحد الأندية القوية في القرعة التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.

وبما أنه أحد المصنفين سيلتقي أحد الأندية غير المصنفة التي لم تقع في مجموعته في دوري المجموعات وليست بين الأندية الإنجليزية وهذه الأندية هي : ريال مدريد وشاختار دونيسك وأتييتكو مدريد وبوروسيا دورتموند وأولمبيك ليون.

أي أنه من المحتمل أن يخوض ليفربول مباراة إعادة لنهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي أمام ريال مدريد والذي خسره 3-1 في كييف بأوكرانيا.

برشلونة مواجهاته أسهل

أما برشلونة الذي تصدر مجموعته سيقابل منافسين أقل قوة في دور الستة عشر نظرًا لأنه سيبتعد عن أتلتيكو وفالنسيا وريال مدريد بالطبع ودورتموند.

لكنه قد يلتقي مع تشيلسي الإنجليزي ومنافسه المحلي توتنهام هوتسبير أو نابولي الذي احتل المركز الثاني في مجموعة ليفربول وأخيرًا أولمبيك ليون الفرنسي.

وحقق برشلونة انتصارًا ثمينًا خارج أرضه على إنتر ميلان ليقصي الفريق الإيطالي من البطولة ليخطف دورتموند البطاقة الثانية للمجموعة بينما ينتقل فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي إلى الدوري الأوروبي.

ريال مدريد موقفه صعب

أما ريال مدريد ،حامل الرقم القياسي في الفوز باللقب 13مرة، فموقفه أصعب باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف باريس سان جيرمان الفرنسي.

احتلال النادي الملكي المركز الثاني وضعه في مواجهة أحد الأندية التي حسمت صدارة مجموعتها لكنها ليست إسبانية أو باريس سان جيرمان مرة اخرى.

وهذا يعني أن فريق المدير الفني الفرنسي باريس سان جيرمان قد يلتقي -في القرعة التي ستجرى يوم الاثنين المقبل في نيون بسويسرا مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (اليوفا)- مع ليفربول حامل اللقب أو بايرن ميونخ البطل السابق أو يوفنتوس بقيادة هداف ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو.

ولو كان حظه جيدًا سيلتقي مع لايبزيغ الألماني متصدر المجموعة السابعة الأقل قوة من الأندية سابقة الذكر وربما يواجه بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي لطالما واجه الريال من قبل عندما كان مديرًا فنيًّا لبرشلونة سابقًا.