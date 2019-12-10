أنشيلوتي: لن أستقيل من تدريب نابولي لكن لا استبعد الإقالة

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي أنه ”لن يستقيل“ من تدريب الفريق، لكنه لا يستبعد إقالته، قائلا ”سألتقي مع رئيس النادي غدا وسنرى ما سيحدث“.

وانتشرت تقارير صحفية خلال اليومين الماضين بشأن اتفاق النادي الإيطالي مع غينارو غاتوسو لتولي المهمة خلفا للمدير الفني السابق لتشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ سواء تقدم باستقالته أو تمت إقالته.

وقال أنشيلوتي لشبكة ”سكاي سبورتس“ إيطاليا عقب الفوز الكبير على جنك البلجيكي برباعية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال ليتأهل الفريق إلى دور الستة عشر: ”لعبنا بشجاعة وأظهرنا شخصيتنا بالنظر إلى الوضع الحالي. إنها واحدة من حالات الرضا القليلة التي واجهناها هذا الموسم والكثير من ذلك هو خطأنا. لقد أثبتنا في دوري الأبطال أننا قادرون على المنافسة في أوروبا“.

وضمن البطل ليفربول صدارة المجموعة بفوزه بهدفين نظيفين في سالزبورغ النمساوي بهدفين خلال دقيقتين سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح ولحق به نابولي في دور 16 بعد أن سجل أركاديوش ميليك ثلاثية في الشوط الأول خلال الفوز برباعية.

واختتم ليفربول المجموعة الخامسة في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي بينما انتقل سالزبورغ، صاحب المركز الثالث بسبع نقاط، لبطولة الدوري الأوروبي.

وحقق نابولي رقمًا جديدًا لأول مرة في تاريخه عندما أنهى ست مباريات دور المجموعات بدون خسارة كما أنهى سلسلة من تسع مباريات متتالية بدون أي فوز في جميع المنافسات، لكن نتائج الفريق المتراجعة في الدوري وعلاقة أنشيلوتي المتوترة مع أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي كانت سببًا فيما تردد بشأن إقالته أو استقالته.

لن يستقيل

وفي رده على قرار بشأن استقالته قال المدير الفني البالغ عمره 60 عامًا وما إذا كان سيقود الفريق أمام بارما يوم السبت المقبل في الدوري قال ”أتمنى ذلك، لكن هذا شيء يجب أن أدرسه مع رئيس النادي غدًا. لا أعرف أي شيء عن الاتصال بالمدربين الآخرين، لقد ركزنا فقط على المباراة. سيكون هناك غدًا اجتماع متفق عليه لتقييم الأوضاع حتى الآن“.

وأضاف المدرب السابق لباريس سان جيرمان وميلان ”لم أستقل أبدًا من حياتي ولن أفعل أبدًا. يتمتع هذا الفريق بالكفاءة والجودة وأثبت ذلك في دوري الأبطال، بينما لم نتمكن بعد من ذلك في الدوري المحلي“.

لكنه نفى أنشيلوتي أن يتشابه وضعه الحالي في نابولي مع ما حدث له بإقالته من بايرن ميونخ قائلًا ”كان الأمر مختلفًا في ميونخ، حيث كان هناك خلاف مع النادي وبعض اللاعبين وكان الأمر بحاجة لتغيير الأجيال وتغيير بعض اللاعبين واختلفت مع بعضهم.

”لكن الوضع في نابولي يتعلق بعدم نجاح الفريق في إظهار قدراته الكاملة، ولكن لم تحدث اشتباكات، باستثناء الحوادث المنعزلة التي تحدث في كل مكان. الأمر مختلف تمامًا“.