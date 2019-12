برشلونة يحرم إنتر ميلان من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبروسيا دورتموند يصعد (فيديو)

حرم فريق برشلونة الإسباني، مضيفه إنتر ميلان الإيطالي من التأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة من البطولة القارية.

دخل إنتر ميلان اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو إلا أنه تم إلغاء الهدف بحجة سقوطه في مصيدة التسلل.

وخاض برشلونة اللقاء في غياب قائده ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لوجهة نظر فنية.

ومع حلول الدقيقة 23 بادر برشلونة بالتسجيل عن طريق كارليس بيريز لتزداد الإثارة في فعاليات اللقاء.

وتمكن الإنتر من التعادل في الدقيقة 44 عبر لوكاكو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

وبحث لاعبو إنتر عن فرصة تسجيل هدف التقدم لتحقيق حلم التأهل للدور التالي، لكن جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن ففي الدقيقة 86 أضاف برشلونة هدفه الثاني عبر أنسوماني فاتي ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

GOAL! ⚡️ Carles #Pérez finds the net on his #ChampionsLeague debut ????#INT 0 – 1 #BAR #beINUCL #UCL #InterBarca pic.twitter.com/LL7Jc4ss5t

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 10, 2019