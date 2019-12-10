سوشيال ميديا الرياضة.. رونالدو يقع في حب الأميرة وإيكاردي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يقع في حب الأميرة

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يداعب ابنته، وعلق: ”كيف لا يمكنني الوقوع في حب الأميرة الحلوة“.

ماركوس راشفورد مع الشبيه

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة شبيهه، وعلق: ”هذا الطفل يشبه ماركوس راشفورد“.

ماورو إيكاردي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر ماورو إيكاردي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته احتفالًا بعيد ميلادها.

وعلق: ”عيد ميلاد سعيد الحب سنة أخرى بجانبك، سنة أخرى من الفرح والسعادة بجانبك، أنا أحبك“.

نيمار: جاهزون لدوري الأبطال

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه قبل مواجهة نادي غلطة سراي التركي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ”جاهزون لدوري الأبطال“.

هاري ماغواير مع أطفال السرطان

نشر هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل مؤسسة كريستي لعلاج أطفال السرطان.

وعلّق اللاعب: ”كان من دواعي سروري قضاء بعض الوقت داخل كريستي اليوم مع بعض الناس الخاصة جدًا، شجاعتهم هي مصدر إلهام لنا جميعا، شكرا لجعلنا نشعر بالترحيب“.

It was a pleasure to spend time at @TheChristie today with some very special people. Their bravery is an inspiration to us all. Thanks for making us feel so welcome ????????????❤️ pic.twitter.com/NvSmRrR3jI — Harry Maguire (@HarryMaguire93) December 10, 2019

أوزيل في مدينة أبيريو الغانية

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ داخل مدينة ابيريو أثناء تواجده بنادي أبيريو الغاني.

وعلق اللاعب: ”نادي أبيريو أوزيل لكرة القدم، من الجيد أن يكون هناك ناد لكرة القدم اسمه ورائي في مدينة أبيريو الإقليمية الشرقية في غانا، سعيد برؤيتكم جميعًا“.

❤⚽ Abiriw Ozil Football Club ⚽❤ Nice to have a football club named after me in the Eastern Regional town of Abiriw in Ghana ???????????? Glad to see you all smiling in the @arsenal & #M1Ö shirts ???????? #YaGunnersYa pic.twitter.com/z2bk4aD9yo — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 10, 2019

لينغارد يقدم إعلانًا لإحدى شركات المشروبات الغازية

شارك جيسي لينغارد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في حملة دعائية لإحدى شركات المشروبات الغازية حيث نشر اللاعب فيديو له أثناء قيامه بترويجه للمنتج.

وعلق لينجارد: ”الليلة الماضية حصلت على سيارة في عيد الميلاد“.

Last night I got to go in the Coca-Cola Christmas Truck! Thanks @CocaCola_GB for making it possible, but more importantly thanks for giving me the chance to surprise these @StreetGames players and be a part of such a great project. #WhereEveryonePlays #Ad pic.twitter.com/jzsdnvb1UB — Jesse Lingard (@JesseLingard) December 10, 2019

بنزيما: نسير نحو طريقنا

نشر كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب وصوله إلى بلجيكا مع بعثة النادي الملكي استعدادًا لمواجهة نادي كلوب بروج البلجيكي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ”في طريقي هيا يا مدريد“.

توني كروس يستعرض ملابس نجوم ريال مدريد

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه واستعرض ملابس الفريق.

وعلق اللاعب: ”فخور بارتدائه جنبًا إلى جنب مع الكل.. الفريق“.

جنش تميمة حظ ناديه السابق

نشر محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك إحصائية عن انتصارات نادي الأولمبي السكندري عقب زيارة جنش لناديه السابق.

وعلق الحارس عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: الحمد لله.