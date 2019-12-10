اختبار حاسم من ريال مدريد لصخرة دفاع إنتر ميلان في مباراة برشلونة

تواصل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني العمل على تجديد صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تراجع أداء عدد من نجوم الميرينغي خلال الموسم الجاري.

ويسعى ريال مدريد لتدعيم خط دفاعه خلال المرحلة المقبلة، بلاعب قادر على شغل الفراغ الذي سيتركه قائد الفريق سيرجيو راموس عند رحيله مستقبلًا.

صفقة مثالية

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تؤمن بأن السلوفاكي ميلان سكرينيار قلب دفاع إنتر ميلان الإيطالي، سيكون صفقة ملائمة تمامًا للفريق في السنوات المقبلة.

ويمتاز سكرينيار ببنيته البدنية القوية وطول القامة بجانب تمركزه الجيد وإجادة القيام بالأدوار الهجومية في بعض الأوقات.

ويسعى النادي الملكي لتأمين التعاقد مع لاعب قادر على شغل الفراغ الذي سيتركه سيرجيو راموس قلب دفاع الفريق.

اختبار حاسم

وذكرت ”ديفنسا سنترال“ أن مسؤولي ريال مدريد بجانب زين الدين زيدان المدير الفني سيتابعون مباراة إنتر ميلان أمام برشلونة مساء اليوم باهتمام بالغ، لمتابعة أداء سكرينيار في هذا الاختبار الصعب.

ويخوض إنتر ميلان اللقاء أمام الفريق الكتالوني بهدف تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى ثمن النهائي، حيث إن التعادل أو الخسارة في لقاء اليوم قد يمنحا بطاقة العبور إلى بروسيا دورتموند الألماني الذي سيحتاج إلى الفوز على ضيفه سلافيا براغ للتأهل إلى دور الـ16.

100 مليون يورو

وارتبط اسم سكرينيار البالغ من العمر 24 عامًا خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، حيث يسعى الفريقان لتأمين احتياجاتهم المستقبلة في مركز قلب الدفاع.

وكان مدحت هاليس مدير أعمال المدافع السلوفاكي قد أكد في تصريحات سابقة أن الناديين الإسبانيين يراقبان سكرينيار، إلا أن مهمة التعاقد مع اللاعب ستكون صعبة في ظل تمسك إدارة الإنتر بالحصول على 100 مليون يورو نظير انتقال اللاعب لأي فريق آخر.

خليفة راموس

وأبرزت الصحيفة الإسبانية تصريحات قائد الميرينغي راموس، التي تحدث فيها عن خليفته في مركز قلب الدفاع بالفريق الملكي.

وقال راموس في مقابلة سابقة، إنه إذا كان يمكنه اختيار خليفة له، فسيختار الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ويعد التعاقد مع دي ليخت بعد انتقاله للبيانكونيري أمرًا مستبعدًا في الوقت الحالي، وهو ما يضع ميلان سكرينيار في صدارة المرشحين لشغل هذا المركز مستقبلًا في ريال مدريد.

صراع جديد

وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد أكدت في وقت سابق أن ريال مدريد وبرشلونة يخوضان صراعًا من أجل التعاقد مع مدافع إنتر ميلان خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كورييه ديل سبورت“، فرغم أهمية المدافع سكرينيار في خطط المدرب أنطونيو كونتي، لكن إدارة إنتر ميلان لا تمانع في بيعه، خاصة في حال توصلها لعرض مالي كبير.

وكان المدافع السلوفاكي محط صراع سابق بين الغريمين في الموسم الماضي، ويبحث برشلونة عن قلب دفاع في ظل الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي، وتقدم الإسباني جيرارد بيكيه في السن، بينما يبحث ريال مدريد بدوره عن خليفة لسيرجيو راموس الذي يلعب مواسمه الأخيرة في الفريق.

ويرغب إنتر ميلانو في التعاقد مع لاعبين من برشلونة أبرزهم الثنائي التشيلي أرثور فيدال والكرواتي إيفان راكيتش وهو ما يسعى برشلونة لاستغلاله في صفقة المدافع السلوفاكي.

وبدأ إنتر ميلان البحث عن بديل سكرينيار، وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، فإن البلجيكي يان فيرتونخين مدافع توتنهام، هو الأقرب لخلافة سكرينيار في صفوف النيراتزوري، بناء على توصية من أنطونيو كونتي المدير الفني.

وينتهي عقد فيرتونخين مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ما يمنح إنتر ميلان فرصة التعاقد معه مجانًا بنهاية الموسم الحالي.