 التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا – إرم نيوز‬‎

التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل البلوغرانا لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على ملعب ”جوزيبي مياتزا“ بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة للمسابقة الأوروبية.

تشكيل برشلونة ضد إنتر ميلان:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: واجي، توديبو، أومتيتي، لينغليت.

خط الوسط: فيربو، آلينا، فيدال، راكيتيتش.

خط الهجوم: غريزمان، بيريز.

ترتيب المجموعة

يحتل برشلونة صدارة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، وضمن التأهل وصدارة الترتيب بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد دورتموند، ويتفوق إنتر في المواجهات المباشرة بفوزه بثنائية دون رد بينما خسر بنتيجة 2-3 في ألمانيا.

وينتظر دورتموند هدية برشلونة بتعطيل إنتر مقابل فوز الفريق الألماني، بينما يتطلع الفريق الإيطالي لحسم التأهل بتحقيق الفوز بغض النظر عن نتيجة مباراة دورتموند.

ولم يفز إنتر على برشلونة سوى مرة وحيدة، ولكنها تاريخية بنتيجة 3-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان وقتها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق.

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