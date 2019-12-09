لماذا عاد راكيتيتش إلى التشكيلة الأساسية لبرشلونة؟

يلتقي إنتر ميلان مع برشلونة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، في ميلانو، لكن قبل ذلك التقى مسؤولو الناديين للتفاوض بشأن انتقال إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال من النادي الكتالوني للنادي الإيطالي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية في تقرير حصري، اليوم الإثنين، إن برشلونة يسعى لجلب الأموال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبدو أن أحد اللاعبين سينتقل إلى إنتر من أجل هذا السبب، حيث حضر مسؤولو النادي لبرشلونة يوم الجمعة للتفاوض بشأن اللاعبين.

وعقد المدير الرياضي لبرشلونة إريك أبيدال اجتماعات مختلفة أهمها كان مع مسؤولي إنتر الذي يسعى لضم لاعبي خط الوسط فيدال وراكيتيتش خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وسبق أن التقى مسؤولو الناديين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أجل التفاوض بشأن اللاعبين أيضًا، حيث كان إنتر يضغط أكثر من أجل ضم راكيتيتش، لكن لم يحدث اتفاق نظرًا لأن برشلونة كان يريد 30 مليون يورو مقابل راكيتيتش.

وأعقب انهيار تلك المفاوضات عودة الدولي الكرواتي راكيتيتش بالتشكيلة الأساسية، حيث بدأ آخر 3 مباريات رغم أن النادي لا يستبعد أي شيء بما في ذلك رحيله، لكنه يحرص على إظهار قدرات اللاعب خلال هذه الفترة قبل بيعه.

كونتي يضغط

ويضغط إنتر عبر مديره الفني أنطونيو كونتي بقوة لضم فيدال بدلًا من ذلك، حيث سبق العمل سويًا في يوفنتوس لكن فيدال يحظى بالحب بين صفوف لاعبي برشلونة لكنه أعلن خلال الفترة الأخيرة أنه يريد أن يلعب أكثر.

وسيحضر وكيل أعماله إلى برشلونة خلال فترة عيد الميلاد وسيضغط بورقة إنتر التي يدركها برشلونة جيدًا وسيكون سعره حوالي 20 مليون دولار.

ويفكر برشلونة في بيع أحد اللاعبين نظرًا لوجود وفرة في لاعبي خط الوسط، لكن كل منهما يتبقى في عقده عام ونصف العام، لذلك فهي اللحظة المثالية لكسب بعض المال منهما حتى لا يرحلا مجانًا في 2021.

ولا شك أن هذا القرار ليس سهلًا فضًلا عن أن إنتر لا يملك المال الوفير لذلك يفكر في ضم لاعبين للصفقة سواء لاعب خط الوسط سينسي أو المهاجم لاوتارو مارتينيز.

وقد تحدث الناديان عن جميع الخيارات يوم الجمعة الماضي، ومن المتوقع عقد المزيد من اللقاءات على هامش لقاء الفريقين في ميلانو.