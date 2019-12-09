تقرير: غاتوسو يوافق على تدريب نابولي عقب إقالة أنشيلوتي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن غينارو غاتوسو المدير الفني السابق لميلان وافق على تولي تدريب نابولي في حال إقالة المدير الفني الحالي كارلو أنشيلوتي عقب مواجهة جنك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقد يقرر نادي نابولي إقالة أنشيلوتي في حال عدم الفوز على جنك في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا ووداع دوري الأبطال.

وتعرض أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عامًا لضغوط بعد تمرد اللاعبين في وقت سابق من هذا الموسم وخلافاته مع إدارة النادي.

وفي الوقت نفسه يرتبط اسم المدير الفني السابق لريال مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان بتدريب، آرسنال وإيفرتون.

أنشيلوتي يساند لاعبيه

وقد وقف أنشيلوتي إلى جوار لاعبيه بعد رفضهم قرار النادي للخضوع لمعسكر تدريبي مغلق بعد التعادل رد بول سالزبورغ النمساوي في دوري الأبطال في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشأت المشكلة حين رفض اللاعبون الالتزام بمعسكر مغلق لمدة أسبوع، وهو إجراء لا يحبذه كثيرون ويرجع تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي وفيه يتم إلزام اللاعبين بالبقاء دون خروج من معسكر تدريبي أو فندق، بعد الخسارة 2/1 أمام روما في الدوري في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتوجه اللاعبون إلى منازلهم بعد نهاية المواجهة أمام سالزبورغ النمساوي بدوري أبطال أوروبا بعد 4 أيام فقط، ما دفع النادي إلى اتخاذ إجراءات ضدهم.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عن فرض النادي غرامات مالية على لاعبيه تتراوح ما بين ربع إلى نصف قيمة رواتبهم الشهرية.

وهدد أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي بتجميد أجور اللاعبين وبيع بعض النجوم، وبات من المتوقع أن يقرر إقالة المدرب المخضرم في حال التعادل أو الخسارة مع جنك وفوز سالزبورغ على ليفربول وبالتالي خروج نابولي من دوري الأبطال من دور المجموعات.

غاتوسو جاهز

وذكرت ”سكاي سبورتس“ إيطاليا أن غاتوسو البالغ من العمر 41 عامًا وافق بالفعل على تولي المسؤولية خلفًا لأنشيلوتي، خاصة أنه يتمتع بخبرة تدريب أندية في الدوري الإيطالي مثل ميلان وباليرمو وبيزا.

وأجرى دي لورينتيس عدة جولات من المفاوضات مع غاتوسو وقد اتفق بالفعل معه على تولي المسؤولية لمدة 18 شهرًا.

كما أنه يتردد أيضًا أن أنشيلوتي نفسه قد يستقيل من تلقاء نفسه حتى في حال تأهل الفريق إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا دون انتظار إقالته.

وظل نابولي المتعثر دون أي فوز للمباراة التاسعة على التوالي في كل المسابقات وتعادل 1/1 مع أودينيزي في الدوري المحلي يوم السبت الماضي.

وتسبب هذا التعادل في فرض المزيد من الضغط على أنشيلوتي في ظل إخفاق الفريق في تحقيق أي فوز في 7 مباريات متتالية بالدوري في أطول سلسلة دون انتصارات للفريق في المسابقة منذ 2010.