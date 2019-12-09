تقارير: إنتر ميلان يعتزم استئناف المفاوضات مع نادي برشلونة لضم أرتورو فيدال في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي يعتزم استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة من نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة، للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل برشلونة، ضيفًا على إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبل مدربه إرنستو فالفيردي بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.

وكان فيدال متوسط ميدان برشلونة، حذر منذ أيام، أنه قد يبحث عن وجهة جديدة، إذا لم يتمتع بالاهتمام الكافي في ملعب الكامب نو.

مباراة برشلونة وإنتر

ويستعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لإجراء تعديلات عديدة على تشكيلة فريقه خلال مواجهة إنتر ميلان، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية فإن فالفيردي سيقوم بالعديد من التغيرات من أجل إراحة لاعبيه، بعدما ضمن تأهله رسميًّا إلى دور الـ16 من البطولة.

وأضافت الصحيفة أن فالفيردي سيبدأ تغيراته بحراسة المرمى، إذ سيبدأ بالبرازيلي نيتو بدلًا من تير شتيجن، إذ ستكون هذه هي المباراة الرسمية الأولى له مع البلوغرانا.

وعلى مستوى خط الدفاع فإن برشلونة سيبدأ بموسى واغي في الجهة اليمنى على حساب سيرجي روبرتو، الذي لعب في هذا المركز آخر 3 مباريات للفريق بسبب إصابة نيلسون سيميدو.

وتابعت أن الخط الخلفي -أيضًا- من الممكن أن يشهد تغيرات أخرى مثل: رونالد أروجو، أومتيتي، وتوديبو، لإراحة جيرارد بيكيه وكليمو لينغليه.

وتابعت أن أرتورو فيدال سيلعب أساسيًّا أمام إنتر، ومن الممكن أن يحصل كارليس ألينيا -أيضًا- على فرصة المشاركة.