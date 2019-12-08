جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الـ15 (صورة)

أحرز تيو هرنانديز مدافع ميلان هدفًا لفريقه وتسبب في ركلة جزاء ليفوز فريقه 3-2 خارج أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهذه أول مرة هذا الموسم يسجل فيه ميلان ثلاثة أهداف في مباراة واحدة وكذلك أول مرة يفوز فيها في مباراتين متتاليتين منذ تولي ستيفانو بيولي تدريب الفريق في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وافتتح كشيشتوف بيونتك التسجيل بعد ربع ساعة من البداية عبر ركلة جزاء قبل أن يضيف هرنانديز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 32 رغم أن المدافع الفرنسي سجل هدف تقليص الفارق لبولونيا بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وأعاد جياكومو بونافنتورا إلى ميلان فارق الهدفين عبر تسديدة قوية بعد استئناف اللعب لكن ميلان اضطر للتماسك للحفاظ على فوزه بعدما تسبب هرنانديز في ركلة جزاء ضد ريكاردو أورسوليني نفذها نيكولا سانسوني بنجاح قبل ست دقائق من النهاية.

ترتيب الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان 38 نقطة

يوفنتوس 36 نقطة

لاتسيو 33 نقطة

كالياري 29 نقطة

روما 29 نقطة

أتلانتا 28 نقطة

نابولي 21 نقطة

بارما 21 نقطة

تورينو 20 نقطة

ميلان 20 نقطة

هيلاس فيرونا 18 نقطة

بولونيا 16 نقطة

فيورنتينا 16 نقطة

ساسولو 15 نقطة

ليتشي 15 نقطة

أودينيزي 15 نقطة

سامبدوريا 12 نقطة

جنوى 11 نقطة

بريشيا 10 نقاط

سبال 9 نقاط