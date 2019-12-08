بانديف يهز الشباك من 40 مترًا ويطرد في تعادل جنوى مع ليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

أحرز المهاجم المخضرم جوران بانديف، هدفًا مذهلًا من قرب خط منتصف الملعب، لكنه تحول إلى شرير في الشوط الثاني عندما حصل على إنذارين في أربع دقائق ليُطرد في تعادل جنوى 2-2 مع مستضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأنهى جنوى، الذي تقدم 2-صفر في الشوط الأول، المباراة بتسعة لاعبين في مواجهة في صراع النجاة من الهبوط، فيما تعادل ليتشي بنتيجة 2-2 للمرة الثالثة على التوالي على ملعبه.

Goran Pandev (36) vanaf 39,7 meter. Hij heeft wel eens een lelijkere goal gemaakt. pic.twitter.com/gMDiI7j3hu — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) December 8, 2019

وافتتح بانديف التسجيل في الدقيقة 31 عندما أبعد غابرييل حارس ليتشي الكرة لتصل إليه وسيطر اللاعب القادم من مقدونيا الشمالية على الكرة بصدره ثم سددها مباشرة من نحو 40 مترًا.

وحصل اللاعب البالغ عمره 36 عامًا على ركلة جزاء نفذها دومينيكو كريشيتو بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص فيليبو فالكو الفارق بتسديدة رائعة عند مرور ساعة من اللعب ثم طُرد أغوديلو لاعب جنوى وأدرك أندريا تابانيلي التعادل في الدقيقة 70.

وحصل بانديف على إنذار لادعاء السقوط في الدقيقة 73 ثم طرده الحكم بعد تدخل ساذج.

My chwalimy skuteczność Flavio Paixao w wieku 35 lat, a tymczasem Goran Pandev robi to. #włoskarobota https://t.co/67mFegxzrp — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) December 8, 2019

ويحتل جنوى المركز 18 من بين 20 فريقًا برصيد 11 نقطة متأخرًا بأربع نقاط عن ليتشي الوافد الجديد.