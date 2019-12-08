 بانديف يهز الشباك من 40 مترًا ويطرد في تعادل جنوى مع ليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

بانديف يهز الشباك من 40 مترًا ويطرد في تعادل جنوى مع ليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

بانديف يهز الشباك من 40 مترًا ويطرد في تعادل جنوى مع ليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز المهاجم المخضرم جوران بانديف، هدفًا مذهلًا من قرب خط منتصف الملعب، لكنه تحول إلى شرير في الشوط الثاني عندما حصل على إنذارين في أربع دقائق ليُطرد في تعادل جنوى 2-2 مع مستضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد.

وأنهى جنوى، الذي تقدم 2-صفر في الشوط الأول، المباراة بتسعة لاعبين في مواجهة في صراع النجاة من الهبوط، فيما تعادل ليتشي بنتيجة 2-2 للمرة الثالثة على التوالي على ملعبه.

وافتتح بانديف التسجيل في الدقيقة 31 عندما أبعد غابرييل حارس ليتشي الكرة لتصل إليه وسيطر اللاعب القادم من مقدونيا الشمالية على الكرة بصدره ثم سددها مباشرة من نحو 40 مترًا.

وحصل اللاعب البالغ عمره 36 عامًا على ركلة جزاء نفذها دومينيكو كريشيتو بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقلص فيليبو فالكو الفارق بتسديدة رائعة عند مرور ساعة من اللعب ثم طُرد أغوديلو لاعب جنوى وأدرك أندريا تابانيلي التعادل في الدقيقة 70.

وحصل بانديف على إنذار لادعاء السقوط في الدقيقة 73 ثم طرده الحكم بعد تدخل ساذج.

ويحتل جنوى المركز 18 من بين 20 فريقًا برصيد 11 نقطة متأخرًا بأربع نقاط عن ليتشي الوافد الجديد.

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