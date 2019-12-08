ميسي يثير الرعب في إنتر ميلان بسبب لوتارو مارتينيز

سيكون نادي إنتر ميلان الإيطالي على موعد حاسم أمام برشلونة الإسباني بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعتبر المباراة التي ستقام بملعب ”سان سيرو“ في مدينة ميلانو، حاسمة لإنتر ميلان، الذي يسعى للفوز بالنقاط الثلاث، كي يتأهل مباشرة إلى دور الـ16، ولا ينتظر نتيجة مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي.

صراع مزدوج

وتأهل برشلونة وضمن صدارة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة، في حين يتساوى إنتر ميلان مع بوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط لكل فريق، في حين يتذيل براغ المجموعة برصيد نقطتين، وخرج من السباق تمامًا.

ولا يقتصر الصراع حاليًا بين إنتر ميلان وبرشلونة على موقعة ”سان سيرو“ الحاسمة بالنسبة لمتصدر الدوري الإيطالي حاليًا، ولكنه يمتد إلى مصير الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري، والذي يرغب البارسا في ضمه بشدة إلى صفوف العملاق الكتالوني، بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد الأورغوياني لويس سواريز رفقة برشلونة في صيف 2021، دون أي مؤشرات حتى الآن حول تجديد عقد المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا مع البارسا، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام صفقة مارتينيز، 22 عامًا، والذي تألق بشدة مع الإنتر هذا الموسم.

الحاسم ميسي

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن مسؤولي إنتر ميلان يريدون حسم الموقف مع مارتينيز قبل نهاية الموسم، خاصة مع وجود شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 110 ملايين يورو تقريبًا.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأحد، إلى أن مسؤولي إنتر ميلان يخشون من العامل الحاسم الذي يمكن أن يجهض تمامًا أي محاولات من جانبهم لتجديد عقد مارتينيز، أو رفع قيمة الشرط الجزائي، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، والمتوّج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، سواء في تصويت الاتحاد الدولي The Best، أو الكرة الذهبية ”البالون دور“ الممنوحة من مجلة ”فرانس فوتبول“.

وأكد أن قرار ميسي في صفقة مارتينيز سيكون حاسمًا للغاية؛ لأن دعمه لصفقة زميله في منتخب التانغو، وإبلاغه برغبته في انضمامه إلى برشلونة، سيقضي على أي أمل لإنتر ميلان في الحفاظ على اللاعب.

خلفاء سواريز

وتحدث سواريز عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: “هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، وأنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم؛ لأنني أحب مشاهدة كرتهم.. سواء أكانوا صغارًا أو كبارًا“.

وأضاف: “تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أعتقد أنه تطور بشكل جيد جدًا، حيث ينهي الهجمات بشكل رائع، كما يتحرك جيدًا رغم صغر سنه“.

وتابع سواريز: “أحبّ أيضًا ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، بصرف النظر عن أنه أوروغواياني، فهو لاعب لديه العديد من الخصائص، التي يمكن لأي نادٍ أن يتمناها في مهاجمه“.

وأكمل: “هناك آخرون مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي يقدم مستوىً رائعًا“.

وعن إمكانية تعاقده مع لاوتارو، لو كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة، قال سواريز: “سيعتمد ذلك على الظروف، وما يحتاجه النادي في تلك اللحظة.. فربما يكون لديه بالفعل مهاجم رائع، وليس في حاجة إليه“.

وواصل: “من الواضح أنه هداف رائع، لكن الواقع يقول إنه لاعب في إنتر ميلان الآن“.

وأشار سواريز، الذي يكمل 33 عامًا في يناير، إلى أنه يتفهم رغبة برشلونة، في التعاقد مع مهاجم شاب جديد.