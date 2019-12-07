بعشرة لاعبين.. نابولي يكتفي بنقطة مع أودينيزي في الدوري الإيطالي

تعادل فريق نابولي اليوم السبت، مع مضيفه أودينيزي بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا التعادل ارتفع رصيد نابولي إلى 21 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد أودينيزي إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ويتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 38 نقطة.

أنهى أودينيزي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة 32.

وفي الوقت الذي بحث فيه أودينيزي عن مضاعفة النتيجة، أدرك نابولي التعادل عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 80 طرد الصربي نيكولا ماكسيموفيش ليلعب نابولي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم ذلك، فشل لاعبو أودينيزي في استغلال النقص العددي في صفوف المنافس وتحقيق الفوز ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.