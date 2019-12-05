سوشيال ميديا الرياضة: حارس برشلونة على الجليد وسواريز في حملة إعلانية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

نيتو مورارا على الجليد

نشر نيتو مورارا حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة نجله في رحلة خاصة على الجليد، وعلق اللاعب قائلًا: ”مع حبيبي“

فان دايك: كنا في تبادل لإطلاق النار

نشر فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من مباراة الأمس والتي جمعت بين ناديه وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلق اللاعب: ”أفضل تعليق للفوز إنه كان تبادل لإطلاق النار“.

راكيتيتش مع أسطورة اليد الكرواتية

نشر إيفان راكيتيش لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة مواطنه لوكا سيندريتش لاعب فريق كرة اليد ببرشلونة.

وعلق راكيتيتش: قهوة الصباح مع أسطورة، شكرًا لك على وقتك يا رفيقي، حظًا سعيدًا في الموسم.

ستيرلينغ يختار ملابس العائلة

نشر رحيم ستيرلينغ لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة عائلته ضمن حملة دعائية لإحدى شركات الملابس.

وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: بعد ذلك فقط تعرف أن اللحظة كانت خاصة شارك لحظاتك مع HM والعائلة.

كاسياس: في انتظار شمس جديدة

نشر إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ على البحر.

وعلق اللاعب: لا شك في أنه بعد عاصفة كبيرة تشرق الشمس دائمًا، الصحة، السطوع.

سواريز يقدم إعلانًا لشركات اتصالات أوروغواي

شارك لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الإسباني في إعلان لشركة اتصالات أوروغواي حيث نشر اللاعب فيديو له عبرموقع التدوينات المصغر ”تويتر“ مع ممثلة الشركة.

وعلق سواريز: أنت تعرف أنني أحب التحديات، لا تفوت الشخص الذي دفعني

Sabes que me gustan los desafíos. No te pierdas el que me planteó @AntelDeTodos con @RiccettoMaria pic.twitter.com/ydwGJqm9cb — Luis Suarez (@LuisSuarez9) December 5, 2019

برناردو سيلفا في وادي الموت

نشر برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة عدد من الأصدقاء في وادي الموت بأمريكا.

وعلق اللاعب: من وادي الموت

تامي ابراهام يشكر زملاءه

حرص تامي ابراهام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي على توجيه الشكر لزملائه على دعمهم له في مباراة الأمس أمام أستون فيلا والتي انتهت بفوز البلوز بهدفين مقابل هدف وساهم ابراهام في الهدف الأول بعد غياب عن التهديف.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة الأمس وعلق: شكرًا لاستقبالكم المدهش الليلة الماضية – من الجيد أن أعود

Thank you for the amazing reception last night ???????? good to be back ⚽️ pic.twitter.com/hortJ2Smiq — Tammy Abraham (@tammyabraham) December 5, 2019

ثيو هيرنانديز: أنا أسرع لاعب في 2019

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه.

وعلق اللاعب: أنا أسرع لاعب في عام 2019

غوميز يداوي الجراح بالقهوة السعودية

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتناول القهوة السعودية.

وعلق اللاعب: عشان جرح يدي يخف أسرع