أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: أزمة لزيدان قبل الكلاسيكو.. والبيانكونيري ينقض على راكيتيتش

تلقى نادي ريال مدريد صدمة موجعة قبل أٌقل من أسبوعين على لقاء الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة يوم 18 ديسمبر، على ملعب ”كامب نو“، وهي المباراة التي تم تأجيلها بسبب الأحداث التي شهدها إقليم كتالونيا.

صدمة ومفاوضات

وأعلن ريال مدريد أن نجميه البرازيلي مارسيلو والبلجيكي إدين هازارد سيغيبان عن لقاء برشلونة بداعي الإصابة، ما سيجبر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي على محاولة توفير البدائل للنجمين الكبيرين في تلك المباراة المهمة للغاية، خاصة أن الفريقين يتنافسان بقوة على التتويج بالدوري الإسباني، الليغا هذا الموسم.

وفي نفس الوقت، فإن موقف الويلزي غاريث بيل من المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة لا يزال محل شك كبير، في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب، ليضاعف بذلك الأزمة التي سيواجهها الميرينغي في اللقاء المهم.

على الجانب الآخر، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد وضعوا فابيان رويز كأولوية للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن هناك توافق بين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، بأن فابيان رويز هو الأفضل بالنسبة للريال.

ورغم أن زيدان كان مصرًا على ضم مواطنه بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألق رويز مع نابولي دفعه إلى تغيير رأيه وجعل الإسباني الدولي هو الهدف الأول لريال مدريد، متفوقًا على بوغبا.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”هناك 3 أسباب تدفع ريال مدريد إلى حسم صفقة رويز، بدلًا من بوغبا، أولها أن رويز لاعب يمثل المستقبل كونه يبلغ من العمر 23 عامًا، والثاني أن اللاعب الإسباني يمتلك قدرات هجومية مميزة للغاية، بصورة تفوق بوغبا، وهو ما أكده زيدان، أما السبب الثالث فهو أن سعر رويز سيكون أقل كثيرًا من بوغبا، كون مانشستر يونايتد يريد بيع الفرنسي مقابل 150 مليون يورو على أقل تقدير، في حين يمكن لريال مدريد حسم صفقة رويز بـ80 مليون يورو“.

بديل خضيرة

قالت تقارير صحفية إن مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي بدؤوا بالفعل التفكير في التعاقد مع بديل للألماني الدولي سامي خضيرة، الذي سيغيب عن الملاعب فترة لا تقل عن 3 أشهر.

وأجرى خضيرة عملية جراحية لتنظيف مفصل ركبته اليسرى في مدينة أوغسبورغ الألمانية أمس الأربعاء.

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت نجاح الجراحة التي خضع لها خضيرة تمت بإشراف البروفيسور أولريش بوينش، وبحضور نيكوس تسوروديس طبيب النادي، وسيكون نجم ريال مدريد السابق قادرًا على بدء إعادة التأهيل على الفور، لكنه سيغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 3 أشهر.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن غياب خضيرة سيجبر مسؤولي يوفنتوس على دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020، بقوة للبحث عن لاعب بديل للألماني الدولي في وسط الملعب.

وأكد الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، أن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني، سيكون الخيار الأول ليوفنتوس، في الميركاتو الشتوي.

وتابع بقوله: ”يرغب يوفنتوس في الحصول على خدمات راكيتيتش منذ فترة، وبالتحديد منذ سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مطالب اللاعب المادية، واشتراطه الحصول على راتب سنوي، صافي قدره 8 ملايين يورو، إضافة إلى السعر الذي حدده البارسا لبيعه، كان عائقًا أمام إتمام الصفقة“.

وأردف قائلًا: ”اختلف الوضع حاليًا، ويمكن أن تكون الصفقة أسهل كثيرًا، في ظل معاناة راكيتيتش في الحصول على موقع أساسي بالتشكيلة الأساسية للمدرب إرنستو فالفيردي، على العكس من الموسم الماضي، حيث كان لا يغيب عن المباريات إلا لأسباب قهرية فقط، وكان أكثر لاعبي البلوغرانا مشاركة في اللقاءات“.

وأشار الموقع الإيطالي واسع الانتشار إلى أن البديل الثاني ليوفنتوس سيكون اللاعب الشاب ساندرو تونالي، لاعب وسط نادي بريشيا الإيطالي.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، ما دفع روبرتو مانشيتي مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب 3 مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الأول.

ليستر يتصدى لآرسنال

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة ليستر سيتي مستعدة لتقديم عرض جديد لمدرب الفريق الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز لمنعه من الرحيل نحو آرسنال.

ويضع فريق آرسنال مدرب ليستر سيتي كأحد أبرز المرشحين لخلافة المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي أقيل من منصبه، ويقود الفريق حاليًا بشكل مؤقت السويدي فريدريك ليونغبرغ.

ويتقاضى المدرب بريندان رودجرز 5 ملايين جنيه إسترليني كراتب سنوي ويرغب ليستر سيتي في مضاعفته إلى 10 ملايين جنيه إسترليني مع تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2022 لمدة موسم أو موسمين.

تعرف إدارة ليستر سيتي أن آرسنال فريق غني وأكثر قيمة في السوق رياضيًا وماليًا، ولذلك فهي ترغب في حماية مدربها من أطماع الفريق اللندني.

ويقود بريندان رودجرز الفريق بعدما ترك منصبه في ليستر سيتي منذ شهر شباط/فبراير الماضي وتمكن الفريق تحث قيادته هذا الموسم من تحقيق نتائج جيدة حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.

وأكد المدرب الإيرلندي الشمالي في تصريحاته الأخيرة أنه غير مهتم بالرحيل وقال: ”كل شيء متعلق بالسعادة ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة من وضعي الحالي“.

وأضاف قائلًا: ”لماذا أرغب في ترك ليستر سيتي في الوقت الحالي؟ عقدي مستمر حتى 2022 والفريق لم يقل إنه يرغب في تحريري“.