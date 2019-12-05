إشارة إلى سمولينغ ولوكاكو.. انتقادات لصحيفة رياضية إيطالية لاستخدام عنوان ”الجمعة السوداء“ (صورة)

استنكرت شبكة مناهضة التمييز (فير)، غلاف صحيفة كورييري ديلو سبورت الرياضية الإيطالية؛ لاستخدام عنوان ”الجمعة السوداء“ بجانب صورة للثنائي كريس سمولينغ وروميلو لوكاكو، قبل المواجهة بين إنتر ميلان وروما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، غدًا الجمعة.

وستشهد المباراة مواجهة بين سمولينغ مدافع روما ولوكاكو مهاجم إنتر، بعد أن كانا زميلين في مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا.

وكُتب العنوان باللغة الإنجليزية وبحروف بارزة على الصفحة الأولى للجريدة مع صورة للاعبين وهما من أصحاب البشرة السوداء.

وأعادت فير نشر العنوان عبر تويتر، وقالت: ”وسائل الإعلام تغذي العنصرية كل يوم. هذه هي طبعة اليوم من كورييري ديلو سبورت“.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الصحيفة.

وواجهت كرة القدم الإيطالية موجة من العنصرية وكان لوكاكو نفسه ضحية لها حين واجه صيحات تشبه أصوات القردة، خلال تنفيذ ركلة جزاء في مباراة بملعب كالياري في الدوري.

واستُبعد محلل مخضرم من أحد البرامج الرياضية، في سبتمبر أيلول الماضي؛ بعد أن قال إن الطريقة الوحيدة لإيقاف لوكاكو هي منحه ثمرات موز ليأكلها.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس نادي بريشيا، إن مشكلة المهاجم ماريو بالوتيلي أنه ”أسود“ و“يحاول أن يصبح أكثر بياضًا“. وذكر النادي أن التعليق كان ساخرًا ويستهدف منتقدي بالوتيلي.

ووقعت جميع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي على خطاب مفتوح، في الأسبوع الماضي؛ يشدد على ضرورة بذل جهود أكبر لمحاربة العنصرية.

وفي وقت سابق هذا العام، شارك الإنجليزي سمولينغ، الذي انضم إلى روما على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، في حملة تدعو اللاعبين لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة؛ احتجاجًا على العنصرية.