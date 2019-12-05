فابيان رويز أقرب إلى ريال مدريد من بوغبا.. تعرف على الأسباب

لا يزال نادي ريال مدريد الإسباني يبحث عن ضالته في خط الوسط خلال الموسم المقبل، حيث يرغب مسؤولو الميرينغي في التعاقد مع لاعب وسط مميز، وسط تقارير تشير إلى وجود 3 لاعبين على رأس المرشحين لارتداء قميص النادي الملكي.

ويوجد على رادار ريال مدريد كل من الإسباني فابيان رويز، نجم وسط نابولي الإيطالي، وبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب توتنهام هوتسبير.

تفوق فابيان

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد وضعوا فابيان رويز كأولوية للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن هناك توافقًا بين الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، بأن فابيان رويز هو الأفضل بالنسبة للريال.

ورغم أن زيدان كان مصراً على ضم مواطنه بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألق رويز مع نابولي دفعه إلى تغيير رأيه وجعل الإسباني الدولي هو الهدف الأول لريال مدريد، متفوقاً على بوغبا.

وتابعت الصحيفة: ”هناك 3 أسباب تدفع ريال مدريد إلى حسم صفقة رويز، بدلاً من بوغبا، أولها أن رويز لاعب يمثل المستقبل كونه يبلغ من العمر 23 عاماً، والثاني أن اللاعب الإسباني يمتلك قدرات هجومية مميزة للغاية، بصورة تفوق بوغبا، وهو ما أكده زيدان، أما السبب الثالث فهو أن سعر رويز سيكون أقل كثيراً من بوغبا، كون مانشستر يونايتد يريد بيع الفرنسي مقابل 150 مليون يورو على أقل تقدير، في حين يمكن لريال مدريد حسم صفقة رويز بـ80 مليون يورو“.

صفقة مبابي

وبدأ ريال مدريد الدراسات التسويقية الخاصة بصفقة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، والمتوقع أن يكون الصفقة المدوية للميرينغي في صيف 2020.

وكانت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية قد أكدت أن ريال مدريد مستعد لدفع 400 مليون يورو لضم مبابي من باريس سان جيرمان، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ انتقالات كرة القدم، حيث سيحكم وقتها رقم البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في صيف 2017.

خطة التسويق

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن إدارة النادي الملكي وضعت خطة تسويقية محكمة لضم مبابي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت، إلى أن مسؤولي ريال مدريد يتوقعون أن تؤدي صفقة مبابي إلى مبيعات قياسية لقميص اللاعب، تتراوح بين 700 إلى 800 ألف قميص، وهو ما يعني أن الربح الصافي من مبيعات قمصان مبابي يمكن أن يصل إلى 80 مليون يورو على أقل تقدير.

وأكدت أن الدراسات التسويقية تشير إلى أن صفقة مبابي ستحقق مبيعات من حيث عدد القمصان بصورة أكبر مما حققته مبيعات قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس، بعد انتقاله إلى بطل إيطاليا في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني.

تحطيم رقم رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص ليوفنتوس، من بينهما أكثر من 500 ألف قميص لرونالدو فقط.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.