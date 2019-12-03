سامي خضيرة نجم يوفنتوس يخضع لجراحة عاجلة في الركبة

يخضع سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس، لجراحة في ركبته يوم الأربعاء في ألمانيا؛ بسبب عدم راحته مؤخرًا إثر ألم في الركبة.

وأعلن النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: ”نظرًا لاستمرار عدم الراحة في ركبته اليسرى في الأيام الأخيرة، سيخضع سامي خضيرة غدًا لعملية تنظيف بالمنظار يقوم بها البروفيسور أولريش بوينيش في أوغسبورغ بألمانيا“.

واضطر لاعب خط الوسط الألماني، أحد أكثر لاعبي خط الوسط الذين يعتمد عليهم ماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق، للغياب عن التعادل 2-2 مع ساسولو في الدوري بسبب ألم في الركبة.

ويبدو أن الوضع يتطلب جراحة عاجلة في الركبة للتخلص من هذا الألم؛ لتجنب زيادته مع مرور الوقت وكذلك للاستعداد لباقي الموسم.

وشارك خضيرة هذا الموسم في 17 مباراة مع يوفنتوس، ويعتبر من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب ساري.

وكان خضيرة قريبًا من الرحيل عن يوفنتوس الصيف الماضي بعد خمس سنوات قضاها في صفوف فريق ”السيدة العجوز“.

وانتقل اللاعب ليوفنتوس عام 2015 قادمًا من ريال مدريد، واحتكر معه لقب الدوري الإيطالي منذ ذلك الحين بعد عام واحد من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2014 مع ريال مدريد.

وبدأ خضيرة مسيرته عام 2007 مع شتوتغارت الألماني ويرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021، لكن تحت قيادة ساري استعاد بريقه وصار عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه.