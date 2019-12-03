الصحف الرياضية بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية السادسة: ”كرة القدم لها إله واحد“ (صور)

شكل تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2019 أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي جونار سولشاير ومنع ويلز نجمها غاريث بيل من لعب الغولف وكأس الخليج بقطر.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت الصحيفة عددها لفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بالكرة الذهبية لسنة 2019 وهي السادسة في مسيرته ونشرت صورًا لأعدادها السابقة خلال فوزه وكتبت :“ من أجل التاريخ ”.

كما تحدثت عن غاريث بيل جناح ريال مدريد وكتبت :“ ويلز تمنع غاريث بيل من لعب الغولف خلال نهائيات أمم أوروبا 2020 .“

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بالكرة الذهبية لسنة 2019 وهي السادسة في تاريخه وكتبت :“ كرة القدم لها إله واحد ”.

كما اهتمت بتصريحاته بعد الفوز بالجائزة مؤكدًا أن علاقته ببرشلونة أكبر من أي عقد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لسنة 2019 وهي السادسة في مسيرته وكتبت “ ميسي 6 ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بالكرة الذهبية لسنة 2019 وكتبت :“ ميسي 6 ”.

كما اهتمت بمنع الاتحاد الويلزي لكرة القدم غاريث بيل من لعب الغولف في نهائيات أمم أوروبا 2020 وكتبت :“ ويلز تترك غاريث بيل دون غولف ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد وكتبت :“ سولشاير أخبر لاعبيه بأنه سيقال لو خسر أمام توتنهام ومانشستر سيتي ”.

كما تحدثت عن فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لسنة 2019 وكتبت :“ كرة الإعجاب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بالكرة الذهبية لسنة 2019 وانفراده بصدارة الأكثر تتويجًا بالجائزة وكتبت :“ الأوحد ”.

كما تحدثت عن لقاء أنجيه وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز المنتخب السعودي على منتخب عُمان وتأهله لنصف نهائي كأس الخليج وكتبت :“ قسّم وسمعني ”.

كما اهتمت بالنصر السعودي وكتبت :“ النصر يطالب الوحدة بملايين العمري ”.

وتحدثت عن الهلال وكتبت :“ رازفان يحدد مصير إدواردو “ ، وعن الاتحاد كتبت :“ أجانب الاتحاد تحث المجهر ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مساهمة الرياضة الإماراتية في الاحتفاء باليوم الوطني وكتبت :“ رياضة الإمارات تحتفي باليوم الوطني ”.

كما تحدثت عن احتضان أبو ظبي لختامي مونديال الفورمولا 2 وإطلاق ماراثون أدنوك أبو ظبي للفعاليات الاحتفالية.

الصحيفة اهتمت بالكرة المغربية من خلال حوار مع حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي وكتبت :“ حاليلوزيتش : لا أعرف المناورة ولا أبيع الوهم ”.

كما تحدثت عن الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت :“ يبث الرعب كلما زار مدريد ، ميسي الكابوس 56 لعاصمة الليغا“.

الصحافة الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

كتبت الصحيفة عن تألق المهاجم لاوتارو مارتينيز“لاوتارو واحد.. ظاهرة إنتر.. الجميع معجب بالأرجنتيني لكن الإنتر يريد تأمينه“.

كما قدمت تغطية حفل الكرة الذهبية :“ميسي.. 6 من ذهب.. ليو فاز بالكرة الذهبية السادسة (لا أحد مثله) ويتجاوز كريستيانو (الثالث بالأمس) :“ غيابه ليس مشكلة“.

وقال كيليني مدافع يوفنتوس عن عدم تتويج رونالدو بالكرة الذهبية العام الماضي :“ في 2018 كانت سرقة حقيقية“.