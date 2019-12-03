فان دايك يتراجع ويوضح.. هل قصد إهانة كريستيانو رونالدو؟ (صور)

رد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول إهانته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بتصريحه خلال حفل الكرة الذهبية.

وكان فيرجيل فان دايك، فور وصوله إلى مقر الحفل، قد وجه بعض الصحفيين سؤالًا إليه عن رونالدو: ”كريستيانو لم يحضر الحفل فالمنافسة تنحصر حاليًا بينك وبين ليونيل ميسي، فأيكما فرصه أكبر في الفوز بالجائزة؟“.

وجاء رد قائد منتخب هولندا بنبرة مازحة وحمل إهانة لرونالدو قائلًا: ”نعم بالفعل رونالدو لم يحضر، لكن هل كان منافسًا بالفعل؟“.

وعلق الصحفي البريطاني بيرس مورغان الذي سبق أن استضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في برنامج حواري ردًا على تصريحات فان دايك على صفحته في تويتر :“لا، كريستيانو رونالدو كبير جدًا، أنت لست معه في نفس المستوى“.

ورد المدافع الهولندي على تغريدة الصحفي البريطاني: ”بيرس، إن لم تتبع مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، وتسمع التصريح كاملًا، فستعرف أني فقط قلت مزحة، ليس لدي سوى كل الاحترام للاثنين (ميسي ورونالدو)“.

من جانبها، ردت كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، على المدافع الهولندي.

وكتبت شقيقة رونالدو على صفحتها على “إنستغرام“ رسالة للمدافع الهولندي مشيدة بأخيها ومذكرة بتاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز وبمواجهته ليفربول والمنتخب الهولندي.

وجاء في رسالة كاتيا أفيرو: “أعتقد أن هناك أناسًا يعيشون محبطبن تمامًا، المراسل: لن يكون كريستيانو رونالدو هنا الليلة، التنافس اقتصر بينك وبين ميسي؟ فأيكما فرصته أكبر للفوز بالجائزة“، فان دايك: “هل كريستيانو رونالدو منافس فعلاً؟”.

هكذا كان جواب لاعب ليفربول حين واجه سؤالاً حول غياب كريستيانو الليلة. من المعروف أن كريستيانو رونالدو لن يفوز بجائزة الليلة رغم كونه حقق ألقابًا جماعية مهمة لكن هذا حديث آخر وسنرى إلى أين تسير حقيقة كرة القدم“.

عزيزي فان دايك، إلى أين أنت ذاهب، ذهب كريستيانو رونالدو وذهب ألف مرة، كما ترى يا عزيزي فان دايك، كريستيانو رونالدو كان بطلاً ثلاثيًا في البلد الذي تلعب فيه، كان رونالدو أفضل لاعب وأفضل هداف في البلد الذي تلعب فيه، وبالمناسبة كان أصغر منك سنًا، ثم ذهب رونالدو لأماكن أخرى وأصبح أعظم لاعب في تاريخ ريال مدريد“.

وأضافت شقيقة النجم البرتغالي: “أقول لك شيئًا فيرجيل، ربما يكون الأمر كذلك مع هذا النادي، هزمك في نهائي دوري أبطال أوروبا ويملك 5 من هذا اللقب، وهذا الزميل رونالدو وبرفقة زملائه سحق البرتقالي الخاص بك في مقابلة نهائية“.

وختمت كاتيا أفيرو رسالتها للمدافع الهولندي قائلة: “في واحدة من أفضل الأوقات إنجازًا في حياتك المهنية فاز رونالدو بلقب أكثر مما أنت عليه، رائع أليس كذلك؟“.

”حين تكون لديك حفنة من الألقاب، قد تكون قادرًا على الجلوس في نفس الطاولة مع كريستيانو رونالدو، أو كما نقول عندنا ينمو ويظهر“.