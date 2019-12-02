بدء الإعلان عن ترتيب الكرة الذهبية.. تعرّف على موقف هازارد وغريزمان وبنزيما

بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الكشف عن ترتيب الكرة الذهبية لسنة 2019، والتي سيعلن ليلة اليوم عن المتوج بها وسط توقعات كبيرة بفوز نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت المجلة الشهيرة قد أعلنت عن لائحة من 30 لاعبًا مرشحًا للجائزة في سنة 2019، كما أعلنت عن لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل حارس.

ترتيب الكرة الذهبية

13- البلجيكي إيدين هازارد ( ريال مدريد )

14: البلجيكي كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي )

15- الهولندي ماتياس دي ليخت ( يوفنتوس )

16:الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ( مانشستر سيتي )

17: البرازيلي روبيرتو فيرمينو ( ليفربول )

18: الفرنسي أنطوان غريزمان ( برشلونة )

19 : الإنجليزي ألكسندر أرنولد ( ليفربول )

20 : الغابوني بيير أوباميانغ ( أرسنال ) والصربي دوشان تاديتش ( أياكس )

22: الكوري الجنوبي سون هيونغ مين ( توتنهام )

23- الفرنسي هوغو لوريس ( توتنهام )

24 : السنغالي كاليدو كوليبالي ( نابولي ) والحارس الألماني تير شتيغن ( برشلونة )

26 : الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) والهولندي جيورجينهو فاينالدوم ( ليفربول )

28 : الهولندي دوني فان بيك ( أياكس )والبرازيلي ماركينهوس ( باريس سان جيرمان ) والبرتغالي جواو فيليكس ( أتلتيكو مدريد )