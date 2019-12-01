رونالدو يحمي مرمى ساسولو ويمنع يوفنتوس من التسجيل (شاهد)

شهد تعادل يوفنتوس مع ساسولو موقفين غريبين للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي بدا خلالهما يدافع مع المنافس ويحرم فريقه من تسجيل الأهداف.

ورغم أن قائد البرتغال سجل هدفه الأول مع يوفنتوس منذ أكتوبر/ تشرين الأول ليقوده للتعادل 2-2 مع ضيفه ساسولو اليوم الأحد لكنه حرم فريقين من هدفين.

رونالدو صار مدافع ???? حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/1kr2X7EtBk — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20029) December 1, 2019

ومنح ليوناردو بونوتشي التقدم بهدف ليوفنتوس في الشوط الأول لكن الجناح جيريمي بوغا أدرك التعادل لساسولو بتسديدة ساقطة بشكل رائع بعد ثلاث دقائق.

وتقدم ساسولو بشكل مفاجئ عن طريق فرانشيسكو كابوتو بعد الاستراحة وخطأ دفاعي وآخر من الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني، لينهي سلسلة من أربع مباريات متتالية في كل المسابقات دون أي هدف ويحرم ساسولو من الخروج بالانتصار.

لكن بدا رونالدو البالغ عمره 34 عامًا يدافع مع ساسولو عندما حول تمريرة الأرجنتيني باولو ديبالا العرضية من ركلة حرة قبل النهاية بثلاث دقائق برأسه إلى داخل الملعب مجددًا بدلًا من أن يحولها للشباك القريبة منها.

وفي لقطة أخرى في الدقيقة 70 بينما قاد غوانزلو هيغواين هجمة مرتدة ومرر إلى مواطنه ديبالا للخلف ليسدد من مدى قريب نحو مرمى ساسولو والنتيجة تشير للتعادل 2-2 لكن رونالدو الذي كان ظهره للمرمى يتصدى لتسديدة ديبالا بغرابة شديدة.

ونالت هذه اللقطات تعليقات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، حيث قال أحد مشجعي يوفنتوس عن رونالدو ”هذا بيكيه في حال تحول إلى الهجوم“ بينما قارنه البعض بليونيل ميسي واعتبروا أن ما فعله رونالدو لا يمكن أن يصدر عن هداف برشلونة وقائده.

رونالدو يدافع مع ساسولو ???????? حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/kFhzxsAQEB — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20029) December 1, 2019

وقال أحد المشجعين الآخرين عن موقف رونالدو: ”إنه في تسلل واضح“ بينما قال آخر: ”لماذا لم يقفز رونالدو ويترك الكرة تخدع الحارس“.

ويبقى يوفنتوس في صدارة الدوري برصيد 36 نقطة لكن إنتر ميلان يستطيع الانفراد بالقمة بفارق نقطة واحدة إذا فاز على سبال في وقت لاحق.