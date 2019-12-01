 أهداف مباراة يوفنتوس وساسولو.. ”اليوفي“ يتأخر 2-1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة يوفنتوس وساسولو.. ”اليوفي“ يتأخر 2-1 (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وساسولو.. ”اليوفي“ يتأخر 2-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره ساسولو، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

ولم يهنأ اليوفي كثيرًا، إذ سجل جيريمي بوغا هدف التعادل لفريق ساسولو بطريقة رائعة في الدقيقة 23.

 

وفي الدقيقة 47 تستقبل شباك بوفون الهدف الثاني لساسولو بعد خطأ فادح مشترك بين الدفاع والحارس المخضرم.

ويأمل رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة الانتصارات، حيث إن يوفنتوس لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم، في حين تعادل في مباراتين فقط وحقق 11 انتصارًا.

في المقابل، يدخل ساسولو المباراة وفي جعبته 13 نقطة، محتلًا بها المركز الخامس عشر بالترتيب.

وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.

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