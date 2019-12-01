أهداف مباراة يوفنتوس وساسولو.. ”اليوفي“ يتأخر 2-1 (فيديو)

سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره ساسولو، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف يوفنتوس الأول " بونوتشي " ???????? HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/WUevmzfUOw — صـقـر (@S8R_HD20029) December 1, 2019

ولم يهنأ اليوفي كثيرًا، إذ سجل جيريمي بوغا هدف التعادل لفريق ساسولو بطريقة رائعة في الدقيقة 23.

هددددددددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ ساسولو 1-1 " بوجا " راااااااااااااااااااااااااااااااااائع ???????? HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/l8IupfwK55 — صـقـر (@S8R_HD20029) December 1, 2019

وفي الدقيقة 47 تستقبل شباك بوفون الهدف الثاني لساسولو بعد خطأ فادح مشترك بين الدفاع والحارس المخضرم.

هدف ساسولو الثاني .. https://t.co/EA97blWoNz — صـقـر | S8R ⏯ (@i7S8R) December 1, 2019

ويأمل رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة الانتصارات، حيث إن يوفنتوس لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم، في حين تعادل في مباراتين فقط وحقق 11 انتصارًا.

في المقابل، يدخل ساسولو المباراة وفي جعبته 13 نقطة، محتلًا بها المركز الخامس عشر بالترتيب.

وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.