يوفنتوس يمارس هوايته المفضلة ويدخل سباق التعاقد مع 3 نجوم في تشيلسي

قالت تقارير صحفية إن نادي يوفنتوس الإيطالي سيواصل هوايته المفضلة في التعاقد مع اللاعبين المنتهية عقودهم مع أنديتهم، ويريد ضم 3 لاعبين من نادي تشيلسي الإنجليزي في بداية الموسم المقبل.

ونجح مسؤولو يوفنتوس في ضم الويلزي آرون رامسي من آرسنال، والفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان، مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية عقدي اللاعبين مع الناديين، دون أن تكون هناك تكلفة مالية كبيرة على خزائن البيانكونيري.

ثلاثي تشيلسي

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس ترغب في التعاقد مع البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو رودريغيز، نجمي نادي تشيلسي، بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن عقدي اللاعبين سينتهيان في يونيو 2020، ولا يزال موقف إدارة البلوز من تجديد عقديهما غامضًا.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي، يريد استغلال تلك النقطة في حسم الصفقة لصالح اليوفي، خاصة أن نادي برشلونة الإسباني يراقب موقف ويليان، ويرغب في ضمه إلى البلوغرانا.

وتابعت بقولها: ”يريد مسؤولو يوفنتوس أيضاً التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي تشيلسي، الإيطالي من أصل برازيلي إيمرسون بالميري، خاصة بعد تألق اللاعب مع كتيبة المدرب فرانك لامبارد هذا الموسم، وإجادته اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع، وخاصة في مركز الظهير الأيسر، حيث ينافس الإسباني ماركوس ألونسو“.

وكشف البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي، موقفه من الرحيل عن البلوز في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وارتبط ويليان بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، الذي يرغب في ضم اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً، والذي ينتهي عقده مع تشيلسي في يونيو المقبل، ما يجعله لاعباً حراً في التفاوض مع أي ناد بدءاً من يناير المقبل، ورحيله مجاناً بنهاية الموسم الجاري.

موقف ويليان

وقال ويليان، في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية: ”أنا سعيد للغاية في تشيلسي، ومستقبلي في أيدي النادي اللندني“.

وأضاف بقوله: ”سأنتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع مسؤولي تشيلسي، هم يعلمون ما أريده جيداً، أرغب في الاستمرار برفقة البلوز، ولكن صراحة لم يتم تقديم أي عرض من جانب إدارة البلوز لتجديد التعاقد، الأمور كلها قيد المفاوضات المبدئية حتى الآن“.

وتابع: ”لا أستطيع الحديث عن الانتقال إلى أي ناد حالياً، لأنني لا أزال لاعباً في صفوف تشيلسي، وعقدي مستمر إلى نهاية الموسم“.

ونجح المدرب الشاب فرانك لامبارد في تغيير وجه تشيلسي هذا الموسم، بعد قيامه بالدفع بمجموعة من اللاعبين الشباب وعلى رأسهم تامي أبراهام وماسون ماونت، في ظل حظر التعاقدات المفروض على البلوز لمدة فترتي انتقالات، ستظل مستمرة حتى ميركاتو الشتاء المقبل، ما لم ينجح تشيلسي في الحصول على حكم جديد ينهي الحظر.