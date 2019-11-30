كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس الأمم الأوروبية 2020 وتصنيف المنتخبات والمدن المستضيفة وملحق التأهل

تقام مساء اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، في العاصمة الرومانية بوخارست، قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، التي سيتم تنظيمها في 12 مدينة أوروبية.

ويشارك في تلك البطولة 24 منتخبًا، تأهل منها بالفعل 20 فريقًا حتى الآن، ولا يزال هناك 16 منتخبًا ينتظرون ملحق التأهل إلى اليورو 2020، وسوف يتأهل منهم 4 منتخبات إلى البطولة القارية، التي يحمل المنتخب البرتغالي لقبها بعد تتويجه بالكأس للمرة الأولى في تاريخه على حساب المنتخب الفرنسي في البطولة التي أقيمت عام 2016 في فرنسا.

مستويات البطولة

وقسّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ”يويفا“، المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة إلى 4 مستويات، وستجري القرعة بطريقة لا تسمح بوقوع منتخبين من نفس المستوى في مجموعة واحدة، وقد جاء تقسيم المستويات على النحو التالي:

المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا، إنجلترا، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا، روسيا.

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، إضافة إلى الأربع فرق المتأهلة من الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبًا.

ملحق التأهل

وستكون جميع المنتخبات المتأهلة من الملحق الأوروبي في المستوى الرابع، حيث سيتأهل من كل مسار منتخب واحد فقط، بحسب النظام التالي:

المسار الأول: آيسلندا VS رومانيا مع الفائز من المجر وبلغاريا.

المسار الثاني: البوسنة والهرسك VS إيرلندا الشمالية مع الفائز من سلوفاكيا وأيرلندا.

المسار الثالث: إسكتلندا VS (الكيان الصهيوني) مع الفائز من صربيا والنرويج.

المسار الرابع: جورجيا VS بيلاروسيا مع الفائز من مقدونيا الشمالية وكوسوفو.

المدن المستضيفة

وبحسب موقع ”يويفا“ الإلكتروني على الإنترنت، فإن المجموعات الست التي سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة عليها، ستكون المدن المستضيفة لها كالتالي:

المجموعة الأولى: روما وباكو.

المجموعة الثانية: سان بطرسبرغ، وكوبنهاغن.

المجموعة الثالثة: أمستردام، بوخارست.

المجموعة الرابعة: لندن، غلاسكو.

المجموعة الخامسة: بلباو، دبلن.

المجموعة السادسة: ميونخ، بودابست.