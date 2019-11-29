20 ناديًا تعترف بوجود عنصرية في ملاعب كرة القدم الإيطالية

اعترف 20 ناديًا تتنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بوجود مشكلة خطيرة تتعلق بحوادث عنصرية في الملاعب الإيطالية، وأقرَّت بعدم بذل جهود كافية للتصدي لهذه المشكلة.

وذكرت الأندية في رسالة مفتوحة نُشرت، يوم الجمعة، أن“صور اللاعبين الذين تعرضوا لإساءات عنصرية في كرة القدم الإيطالية شاهدها العالم، وأثارت جدلًا هذا الموسم، وهذا عار علينا جميعًا، ولا ينبغي أبدًا تعريض أي فرد لإساءة عنصرية داخل الملاعب أو خارجها، ولم يعد بإمكاننا الصمت بشأن هذه المسألة أو الانتظار حتى تختفي بطريقة سحرية“.

وأضافت الرسالة:“علينا أن نعترف وبشكل علني بوجود مشكلة خطيرة تتمثل في العنصرية، إنها مشكلة لم نبذل جهدًا كافيًا للتصدي لها على مر السنين“.

ومن بين أبرز أحداث هذا الموسم ما واجهه روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا، من إساءة عنصرية من قِبل الجمهور في كالياري وفيرونا على الترتيب.

ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد كالياري، بينما خضع فيرونا لإغلاق جزء من ملعبه لمباراة واحدة، لكن المشكلة موجودة منذ سنوات، وواجه بالوتيلي إساءات عنصرية عديدة طيلة مسيرته في إيطاليا.

وقالت الأندية في الرسالة إن رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي ستتبنَّى“سياسة شاملة وقوية ومناهضة للعنصرية، وستطبق قوانين وأنظمة جديدة أكثر صرامة، وستضع خطة لزيادة وعي كل عناصر اللعبة بخطورة العنصرية“.

وتعرضت منظومة الانضباط في كرة القدم الإيطالية إلى انتقادات كبيرة لأنها لا تفرض عقوبات إلا إذا كانت الإساءة العنصرية ظاهرة وعلى نطاق واسع.

وأضاف لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي:“أي جهد سيكون بلا جدوى دون مشاركة ودعم كل عناصر اللعبة وجميع الجهات ذات الصلة“.