سوشيال ميديا الرياضة: مارسيللو يكشف كواليس إعلان شركة المراهنات.. وفينالدوم يعتذر لجماهير ليفربول

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كابل كوتينيو سر التألق

نشر البرازيلي موتينيو لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته.

وعلق على الصورة: ”الكابل والتي تعد كلمة السر في تألق اللاعب خلال الفترة الماضية“.

بوغبا: قضيت وقتًا رائعًا مع فريق يو

نشر بول بوغبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ مع فريق يو.

وعلق عليها: ”شكرًا فريق يو، شكرًا لك على كل شيء، لقد قضيت وقتًا رائعًا معكم يا رفاق“.

مارسيللو يكشف كواليس إعلان شركة المراهنات

نشر مارسيللو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات المراهنات.

وعلق على الصورة قائلًا: ”وراء الكواليس من تلك الحملة مع شركة سبورتنج بيت قريبًا“.

لوكاكو: لم أرَ مثل دوتيو لاوتارو

نشر روميللو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله لاوتارو بعدما نجح الثنائي في قيادة الإنتر بالأمس للفوز على فريق سلافيا براغ التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق لوكاكو: ”لا نعمل فقط بشكل جيد معًا، لكنني لم أرَ مثل دوتيو لاوتارو“.

Not only do we work well together but i didn’t see this coming ???????????????? pic.twitter.com/dsAii2EoWs — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) November 28, 2019

بودولسكي يحتفل بعيد اللحم الياباني

نشر لوكاس بودولسكي لاعب نادي فيسيل كوبي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يتناول إحدى الأكلات اليابانية الشهيرة.

وعلق قائلًا: ”عيد اللحم بالعجين في اليابان“.

فينالدوم يعتذر لجماهير ليفربول

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له بقميص ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء الأمس أمام نادي نابولي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحرص اللاعب على توجيه الاعتذار لجماهير الريدز قائلًا: ”نتيجة مخيبة للآمال أمس، ما زلنا في المقدمة، ولكن كل ذلك يذهب إلى المباراة الأخيرة، سنكون مستعدين“.

Disappointing result yesterday. Still on top, but it all comes down to the last match. We’ll be ready ???????? #YNWA #LIVNAP pic.twitter.com/9URszkmKm9 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 28, 2019

بوفون: حققنا العلامة الكاملة

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من لقاء يوم الثلاثاء والذي جمع اليوفي ونادي اتلتيكو مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بفوز نادي السيدة العجوز بهدف دون رد محققًا بذلك العلامة الكاملة في مجموعته.

وعلق الحارس قائلًا: ”حققنا العلامة الكاملة“.

راكيتيتش يعد جماهير برشلونة بالمزيد

نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة الأمس والتي جمعت بين النادي الكتالوني وبروسيا دورتموند الألماني والذي انتهى بفوز رفاق راكيتيتش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلق: ”مباراة رائعة، نعدكم بالمزيد“.

غوميز: الهلال كبير الأندية الآسيوية

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من غرف العمليات بعدما خضع لجراحة في إصبع يده اليوم.

وعلق: ”أكبر نادٍ في آسيا هو الهلال، حقًا أخبرني إخواني وأخواتي إذا كان هذا حقيقيًا“.

The biggest club in Asia is @Alhilal_FC right?? Tell me my brothers and sisters if it’s real! ???? pic.twitter.com/RVelkm5rPY — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) November 28, 2019

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد هداف كأس الأمم الأفريقية

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد مصطفى محمد مهاجم الفريق والحاصل مؤخرًا على لقب هداف كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت بمصر.

ونشرت الصفحة صورة للاعب بقميص ناديه وعلقت: عيد ميلاد سعيد للاعبنا مصطفى محمد الذي أتم اليوم عامه الثاني والعشرين.