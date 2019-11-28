إنتر ميلان ينضم لبرشلونة وريال مدريد في صراع التعاقد مع أوباميانغ

بدأت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي التخطيط مبكرًا لدعم الفريق بأفضل العناصر المتاحة خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

واستعاد إنتر ميلان الكثير من بريقه المفقود بالمواسم الأخيرة، حيث ينافس خلال الموسم الجاري مع المدرب أنطونيو كونتي على لقب الدوري الإيطالي، كما يسعى لاقتناص بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

صفقة مفاجئة

وقال موقع ”توتو ميركاتو ويب“ الإيطالي إن إدارة إنتر ميلان تراقب باهتمام موقف الدولي الجابوني بيير ايمريك اوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي.

ويفكر انتونيو كونتي في التعاقد مع أوباميانغ لتدعيم هجوم فريقه بداية من الموسم المقبل، حيث تدرس إدارة النيراتزوري موقف اللاعب مع ناديه آرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فكرة التعاقد مع أوباميانغ قد تتحول إلى أمر واقع إذا ما تلقى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عرضًا مغريًا الصيف المقبل.

بديل مارتينيز

ويحظى لاوتارو مارتينيز نجم الإنتر باهتمام كبير من نادي برشلونة الإسباني الذي يبحث عن مهاجم جديد خلفًا للأورغوياني لويس سواريز، الذي اقترب من الرحيل عن البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري.

ويعقد وكلاء لاوتارو مارتينيز جلسة مهمة مع مسؤولي إنتر ميلان الشهر المقبل، لتعديل عقده مع النادي وإضافة بعض الشروط في هذا العقد ومن بينها التمديد لموسم آخر.

وذكر ”توتو ميركاتو“ أن برشلونة ينوي تقديم عرض كبير لحسم صفقة مارتينيز، وهو ما يدفع إنتر ميلان للبحث عن بديل له.

رحيل مرتقب

ويدرس أوباميانغ الرحيل عن آرسنال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع نتائج الفريق تحت قيادة الإسباني اوناي ايمري المدير الفني.

وقالت صحيفة ”ديلي اكسبريس“ البريطانية إن استمرار أوناي إيمري كمدير فني لأرسنال يدفع ثنائي هجوم الفريق أوباميانغ وأليكسندر لاكازيت للتفكير في الرحيل عن صفوف الغانرز.

وأغلق كل من أوباميانغ ولاكازيت ملف تمديد تعاقدهما مع أرسنال خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد أوباميانغ مع أرسنال خلال 18 شهرًا فقط، إلا أن اللاعبين مترددان في اتخاذ القرار بالبقاء مع الفريق في ظل تواجد أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية.

ويشعر عدد من لاعبي أرسنال بقلق بالغ حيال قدرة إيمري على قيادة الفريق للعودة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

صراع إسباني

ومن المنتظر أن يواجه إنتر ميلان حال دخوله بشكل رسمي في مفاوضات مع أوباميانغ صراعًا قويًا مع ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

ووضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، يوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن عقد أوباميانغ مع أرسنال ينتهي في ختام الموسم المقبل، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه.

وكان أوباميانغ 30 عامًا قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى أحد أندية الدوري الصيني في عرض مغرٍ، لكن اللاعب لديه اقتناع بأنه سيبقى في أوروبا في الوقت الحالي.

وسجل اللاعب الغابوني 31 هدفًا الموسم الماضي مع آرسنال، كما سجل 9 أهداف في الموسم الحالي، ليعزز مكانته كنجم للفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في يناير العام 2018.