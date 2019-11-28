صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن سعي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، بعد تألقه اللافت الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“، فإن مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة معجبون بالأداء الذي يقدمه ديبالا الموسم الحالي، سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن عملاقي إسبانيا يخططان للتنافس على التعاقد مع ديبالا، البالغ من العمر 24 عامًا، الصيف المقبل، علمًا أن عقد اللاعب مع البيانكونيري ينتهي في يونيو 2022.

وتردد أن ديبالا كان قريبًا من مغادرة يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد توتنهام، لكن اللاعب الشاب ظل مع البيانكونيري، وهو أفضل لاعب في الفريق حتى الوقت الحالي، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 في 16 مباراة.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، قادمًا من باليرمو، مقابل 40 مليون يورو، وارتبط بريال مدريد وبرشلونة بعدما قاد يوفنتوس لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017، لكن اللاعب ظل مع البيانكونيري.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس في 189 مباراة، سجل فيها 85 هدفًا، وصنع 27.

كلاسيكو على أوباميانغ

ووضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أمس الأربعاء.

وذكرت الصحيفة، أن عقد أوباميانغ مع آرسنال ينتهي في يونيو 2021، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت أن برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه.

وسجل أوباميانغ 31 هدفًا الموسم الماضي مع آرسنال، كما سجل 9 أهداف في الموسم الحالي، ليعزز مكانته كنجم للفريق منذ انضمامه إليه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني في يناير العام 2018.

وأغلق كل من أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت ملف تمديد تعاقدهما مع آرسنال خلال الفترة الحالية.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني سعيه لتدعيم خط وسط الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تراجع أداء نجمه الكرواتي لوكا مودريتش، خلال الموسم الجاري.

ووضعت إدارة النادي الملكي النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد على رأس قائمة المطلوبين للانضمام إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

الخيار الوحيد

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية: إن زين الدين زيدان يضع صفقة بوغبا كأولوية لريال مدريد.

ولم يخفِ زيدان إعجابه باللاعب الفرنسي، وهو ما ينطبق أيضًا على بوغبا الذي أعرب عن إعجابه بما يقدمه زيدان في ريال مدريد، إلا أن صفقة انتقال لاعب اليونايتد إلى الميرنغي لم تتم في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضافت ”ميرور“ أن زيدان استقر على التعاقد مع بوغبا سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم، بعد أن رفض التعاقد مع نجمين آخرين.

بدائل مرفوضة

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الصحفي الإسباني إدواردو أندا أن إدارة ريال مدريد عرضت على زيدان التعاقد مع لاعبين لدعم خط الوسط.

وطرحت إدارة الميرينغي اسمي فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي، وكريستيان إيركسن لاعب توتنهام هوتسبير، على المدرب الفرنسي، للتعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إلا أن زيدان يصر على التعاقد مع بول بوغبا.

وأثار الطلب المتكرر من زيدان لضم بوغبا الكثير من المتاعب لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، حيث يرى زيدان أن بوغبا فقط يمكنه أن يضيف جودة حقيقية لخط وسط ريال مدريد.