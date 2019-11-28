ليفربول وأتلتيكو مدريد على المحك.. موقف مجموعات دوري أبطال أوروبا والأندية المتأهلة والمواجهات الحاسمة قبل الجولة الأخيرة

حجزت 8 أندية مقاعدها في دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات، والمقرر إقامتها يومي الـ 10 والـ11 من ديسمبر المقبل.

ولا يزال الموقف معلقاً ومفتوحاً على جميع الاحتمالات والمفاجآت أيضاً بالنسبة لعدد من عمالقة أوروبا، وعلى رأسهم ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، وتشيلسي حامل لقب بطولة اليوروبا ليغ، وأتلتيكو مدريد الإسباني وصيف البطولة مرتين خلال السنوات الأخيرة.

حسم نهائي

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني الموقف تماماً في المجموعة الأولى، بعد الموقعة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ وانتهت بالتعادل 2-2.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة، وضمن صدارة المجموعة، في حين أصبح رصيد ريال مدريد 8 نقاط، احتل بها المركز الثاني، وسوف تكون مباراتا سان جيرمان أمام غلطة سراي التركي، وريال مدريد أمام كلوب بروغ البلجيكي مجرد تحصيل حاصل للناديين، في حين سيتصارع بطل تركيا وبروغ على التأهل إلى اليوروبا ليغ كثالث المجموعة.

وسوف يصطدم ريال مدريد بعد مشواره الضعيف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع أحد متصدري المجموعات السبع الأخرى، وهو ما ينذر بمواجهة نارية لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان في دور الـ16 الذي خرج منه الميرينغي الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام الهولندي، في واحدة من المفجآت المدوية.

نهاية متوقعة

لا تختلف الحال كثيراً في المجموعة الثانية، حيث حسم بايرن ميونخ الألماني الصدارة بـ15 نقطة، يليه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف البطولة الماضية، بـ10 نقاط.

وسوف يلتقي البايرن والسبيرز في الجولة الأخيرة، في ميونخ، في مباراة ”تحصيل حاصل“ ولكنها ستكون بمثابة رد اعتبار للفريق اللندني، الذي سقط على أرضه 3-7 أمام العملاق البافاري في مباراة الذهاب، في حين سيكون الصراع على بطاقة التأهل إلى اليوروبا ليغ بين رد ستار الصربي، 3 نقاط، وأولمبياكوس اليوناني نقطة واحدة.

صدارة مانشستر سيتي

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في حسم الأمور تماماً كما كان متوقعاً في مجموعته الثالثة، بعد وصول رصيده إلى 11 نقطة، ليضمن الصدارة.

وسوف يكون الصراع على أشدّه بين الأندية الثلاثة الأخرى لحجز البطاقة الثانية المؤهلة لأدوار خروج المغلوب في المسابقة، بين شاختار دونتسيك الأوكراني 6 نقاط، ودينامو زغرب الكرواتي 5 نقاط، وأخيراً أتلانتا الإيطالي 4 نقاط، حيث سيلعب السيتي مع دينامو زغرب، في حين يلتقي شاختار مع أتلانتا.

موقف حرج لأتلتيكو مدريد

حسم يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، في حين لا يزال موقف أتلتيكو مدريد معلقاً، قبل مباراته الأخيرة على أرضه وبين جماهيره أمام لوكوموتيف موسكو الروسي.

ويملك أتلتيكو مدريد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن باير ليفركوزن الألماني الذي سيستقبل يوفنتوس على أرضه في الجولة الأخيرة.

وترغب كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني في حسم الموقف، والفوز أمام الفريق الروسي لحسم التأهل بعيداً عن أي حسابات تخص المباراة الثانية.

الحصان الأسود

قلب رد بول سالزبورغ النمساوي الطاولة على الجميع في المجموعة الخامسة، ويمكن أن يفجّر مفاجأة مدوية في الجولة الأخيرة.

وكانت جميع التوقعات تصب في صالح تأهل مريح لليفربول ونابولي، ولكن سالزبورغ أثبت أنه رقم صعب في المجموعة.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه نابولي 9 نقاط، ثم سالزبورغ 7 نقاط، وأخيراً جينك البلجيكي بنقطة واحدة.

وسوف يكتب سالزبورغ التاريخ حال فوزه على ليفربول في المباراة التي ستقام بينهما في ملعب ”رد بول أرينا“ يوم الـ10 من ديسمبر المقبل، لأن اقتناص النقاط الثلاث يعني تأهله مباشرة إلى الدور التالي على حساب بطل أوروبا.

وسيضمن نابولي التأهل حال فوزه على ضيفه جينك بأي نتيجة، بينما سيكون ليفربول في حاجة إلى نقطة التعادل على أقل تقدير أمام الحصان الأسود النمساوي كي يتجنب مفاجأة الخروج المبكر من البطولة.

صدارة برشلونة

حسم برشلونة موقفه المتأزم، وفاز على بوروسيا دورتموند الألماني 3-1 بملعب ”كامب نو“ أمس الأربعاء، ليصل إلى النقطة الـ 11، ويتصدر المجموعة، في حين سيكون الصراع على أشدّه بين إنتر ميلان ودورتموند لحجز البطاقة الثانية.

وسوف يلعب برشلونة خارج أرضه أمام إنتر ميلان، في حين سيستضيف دورتموند فريق سلافيا براغ التشيكي.

ويتساوى الإنتر ودورتموند في الرصيد بـ7 نقاط لكل منهما.

لايبزيغ في المرحلة الحاسمة

تأهل لايبزيغ الألماني إلى دور الـ16 عن المجموعة السابعة، بعد وصوله إلى النقطة العاشرة، بفارق 3 نقاط عن كل من زينيت بطرسبرغ الروسي، وليون الفرنسي 7 نقاط لكل منهما، في حين يتذيل بنفيكا البرتغالي المجموعة بـ4 نقاط.

وسوف يظل الصراع قائماً بين زينيت وليون على البطاقة الثانية المؤهلة لمرحلة خروج المغلوب في البطولة خلال الجولة النهائية، حيث يلتقي ليون مع لايبزيغ، وبنفيكا مع زينيت.

موقف معلّق

سيكون الصراع ساخناً في المجموعة الثامنة على بطاقتي التأهل بين أياكس أمستردام الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني، بعد خروج ليل الفرنسي من الحسابات تماماً.

ويتصدر أياكس المجموعة برصيد 10 نقاط، ويواجه فالنسيا، 8 نقاط، في أمستردام خلال الجولة الأخيرة، في حين يستضيف تشيلسي، 8 نقاط، بملعب ”ستامفورد بريدج“ فريق ليل في مواجهة تبدو سهلة لكتيبة المدرب فرانك لامبارد.

وسوف يكون الفوز بمثابة العامل الحاسم لتشيلسي إذ سيصل إلى النقطة الـ 11، في حين يكفي أياكس التعادل أمام فالنسيا لحسم التأهل.