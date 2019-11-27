مباراة ليفربول ونابولي.. اشتباكات بين جماهير الفريق الإيطالي والشرطة خارج ملعب آنفيلد (فيديو)

قالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن شرطة مدينة ليفربول الإنجليزية أعلنت حالة التأهب، بعد وقوع اشتباكات مع مشجعي نادي نابولي الإيطالي، خلال مباراة الناديين التي تقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب ”أنفيلد“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن شرطة ”ميرسيسايد“ رصدت فيديو ظهرت فيه مجموعة كبيرة من مشجعي نابولي وهم يتجولون في شوارع ليفربول، ويحملون في أيديهم ”مضارب الغولف“، مما قد يمهد لأعمال عنف متوقعة بين جمهوري الفريقين.

وقال بيان لشرطة ”ميرسيسايد“ إن عناصرها قامت بمصادرة عدد من العصي المرفقة بأعلام نابولي، تجنبًا لأي أعمال عنف متوقعة خلال وبعد المباراة من جماهير نابولي، إلا أنها لم تصادر أي مضارب للغولف، رغم رصدها في العديد من الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير الإيطالية.

ونشرت الصحيفة البريطانية عدة صور إضافة إلى مقطع فيديو تظهر من خلاله جماهير نابولي وهي تحمل ”عصيان الغولف“، وتسير في شوارع مدينة ليفربول قبل المباراة، مما أثار قلق سكان المدينة من احتمال وقوع أعمال عنف.

شغب جماهير نابولي خارج الآنفيلد! pic.twitter.com/yoDxuzKqqW — ميديا عالم ليفربول (@Media4LFC) November 27, 2019

وانتصر نابولي على ليفربول ذهابًا في سان باولو بهدفين نظيفين، في إطار مباريات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن ليفربول يتصدر المجموعة حاليًا برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن نابولي.

وسيتمكن ليفربول من حسم التأهل إلى دور الـ16 حال فوزه، أو إذا خسر سالزبورغ أمام جينك (أو تعادلا) في الجولة ذاتها.

أما نابولي، فإنه سينجح في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة إذا فاز على ليفربول، أو إذا خسر سالزبورغ أمام جينك (أو تعادلا) حيث سيتأهل في تلك الحالة برفقة ليفربول.

ملعب ”أنفيلد“ معقل فريق ليفربول الشهير لم يشهد من قبل سوى على انتصار أصحاب الأرض على نابولي، إذ لم ينجح الأخير في تحقيق أي نتيجة إيجابية عليه أمام ليفربول.

الفريقان التقيا على ملعب أنفيلد رود في مواجهتين سابقتين، شهدت المباراتان على فوز ليفربول أمام نابولي، فيما تعد مباراة اليوم هي الثالثة للفريقين على الملعب ذاته.

وقبل لقاء نابولي، فاز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وانتصر على مانشستر سيتي بثلاثية لهدف، وفاز على جينك البلجيكي بهدفين لهدف، وحقق الفوز على أستون فيلا بالنتيجة ذاتها، وحصد النقاط الثلاث من موقعة توتنهام بالفوز بنتيجة 2-1.

أما نابولي، فتعادل مع سبال بهدف لمثله، ثم تعادل مع أتلانتا بهدفين قبل الخسارة من روما 2-1 في الأولمبيكو، وبعد ذلك تعادل مع سالزبورغ النمساوي 1-1 ثم تعادل مع جنوى دون أهداف ومع ميلان بهدف؛ ما يعني أن الفريق لم يفز في أي مباراة منذ ست مباريات في كل المسابقات.

وتشير المواجهات السابقة بين الفريقين إلى فوز كل فريق في ثلاث مناسبات مع حضور التعادل في لقاء وحيد، كان ذلك في الدوري الأوروبي عام 2010 على ملعب سان باولو.