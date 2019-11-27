أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول: تشكيلة نابولي منسجمة

كسر كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، جدار الصمت الذي حاصر النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال ثلاثة أسابيع مضطربة وقال إن فريقه منسجم والأجواء ”أهدأ مما يعتقد الجميع“.

وسيخوض نابولي مباراة محورية بملعب ليفربول في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، وسط تقارير تحدثت عن فرض النادي غرامات مالية على لاعبيه تتراوح ما بين ربع إلى نصف قيمة رواتبهم الشهرية بعد رفضهم الالتزام بمعسكر مغلق لمدة أسبوع في وقت سابق هذا الشهر.

وغابت الانتصارات عن نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي ثلاث مرات خلال آخر أربعة مواسم، في آخر ست مباريات بجميع المسابقات وتراجعت آماله في المنافسة على اللقب مع انقضاء ثلث الموسم تقريبًا.

لكن نابولي سيتأهل إلى دور 16 بدوري الأبطال إذا فاز على ليفربول في أنفيلد ضمن المجموعة الخامسة مساء الأربعاء أو إذا أخفق سالزبورغ في التغلب على جنك في المباراة الأخرى.

ورفض أنشيلوتي، الذي تلزمه لوائح البطولة بالحديث لوسائل الإعلام، مناقشة تقارير صحفية أشارت إلى فرض غرامات، لكنه قال إن لاعبيه عازمون على تغيير الأوضاع.

وردًا على سؤال عن تلك الغرامات، قال: ”هذا من الماضي. ما حدث قد حدث بالفعل وعلينا الآن التركيز على الحاضر وعلى ما يحدث في الملعب“.

وأضاف أنشيلوتي: ”ساعدنا الحظر الإعلامي على التركيز في الملعب كما فوت الفرصة على الذين يتحدثون عن أمور تافهة“، مؤكدا أنه لم يفكر مطلقا في الاستقالة.

وأوضح: ”يعرف النادي أنه بحاجة إلى تحسين المستوى. الفريق لا يزال كما هو مع المدرب نفسه ونحن جميعًا منسجمون ونريد الفوز اليوم.

”لكنني أؤكد لكم أن هناك تناغمًا كاملاً ولهذا السبب لم أفكر مطلقًا في الاستقالة. خلال 30 عامًا في مسيرتي لم أفقد الثقة أبدًا في النادي واللاعبين وهو ما ينطبق أيضًا على ما يحدث حاليًا“.

وقال أنشيلوتي، إن قائد الفريق لورينتسو إنسيني لم يسافر مع التشكيلة بسبب إصابة في المرفق مع وجود شكوك أيضًا حول قدرة لاعب الوسط فابيان رويز والظهير الأيسر ماريو روي على المشاركة.