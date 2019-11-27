فينالدم قبل مباراة ليفربول ونابولي: سأغادر الملعب إذا واجهت إساءة عنصرية حتى لو في نهائي

قال جورجينيو فينالدم، لاعب وسط ليفربول ومنتخب هولندا لكرة القدم، إنه سيغادر الملعب إذا واجه إساءة عنصرية حتى لو كان يخوض نهائي بطولة أوروبية كبرى.

ومن بين عدة حوادث عنصرية لطخت كرة القدم الأوروبية في الآونة الأخيرة هدد الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم بريشيا، بمغادرة الملعب بعد مزاعم تعرضه لإساءة عنصرية من جمهور فيرونا هذا الشهر.

وتلقى البرازيلي تايسون مهاجم شاختار دونيتسك الأوكراني، بطاقة حمراء بسبب رد فعله إزاء صيحات عنصرية استهدفته خلال مباراة وقال فينالدم إنه يجب الدفاع عن اللاعبين الذين يتعرضون للعنصرية.

وأضاف في مقابلة لمحطة (سي.إن.إن): ”لماذا يتوجب عليّ مواصلة اللعب في هذه الأجواء؟ أعتقد أن الجميع يجب أن يفعلوا ذلك (مغادرة الملعب).

”أعتقد أن هذه هي الطريقة التي تدعم بها شخصًا آخر. فما معنى الاستمرار في اللعب؟ إذا واصلت اللعب فلن يتوقف الأمر أبدًا“ مؤكدًا أنه سيغادر الملعب حتى لو كان يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أو نهائي بطولة أوروبا 2020″.

وأوضح: ”أعتقد أنه لا بد من حماية اللاعبين. ما أراه الآن هو أن اللاعبين يتم استغلالهم للترفيه عن الناس. من يدافع عن اللاعبين؟ أنت تدافع في الأساس عن الأشخاص الآخرين لأنك تريد أن يستمر اللعب“.

ووقف لاعبو أول درجتين في الدوري الهولندي دقيقة صمت في بداية المباريات احتجاجًا ضد العنصرية بعد تعرض أحمد مينديس موريرا، مهاجم إكسلسيور، لإهانات عنصرية من جماهير دن بوش الأسبوع الماضي.

وقال فينالدم، الذي احتج ضد العنصرية عبر الإشارة إلى جلد مواطنه فرينكي دي يونغ في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الأسبوع الماضي، إنه لا يرغب في رؤية زملائه في الفريق يمنعون اللاعبين الذين يتعرضون لإساءة عنصرية من مغادرة الملعب.

وأضاف لاعب وسط هولندا ”يحبطني كثيرًا رؤية هذا لأنه لا أحد يعرف ما يشعر به (اللاعب الذي تعرض لإساءة).

”في حالة بالوتيلي لم تكن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها هذا فلماذا لا تدعمه وتخرج معه من الملعب؟ إنهم لا يشعرون بالألم مثل الشخص الذي يتعرض لإساءة عنصرية“.