يوفنتوس يؤكد تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على أتلتيكو مدريد (فيديو)

أكد يوفنتوس الإيطالي أحقيته في العبور إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 1 /صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

على ملعب اليانز ستاديوم، سجل الأرجنتيني باولو ديبالا هدف الفوز ليوفنتوس بشكل رائع في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة ويحل أتلتيكو في المركز الثاني بسبع نقاط.

الابطال || يوفنتوس 1 × 0 اتلتيكو , ديبالا رائع رائع رائع رائع ???????? pic.twitter.com/6rlJRzRguf — اهداف و ملخصات كرة القدم (@ahdafmo3ath) November 26, 2019

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكن دون أن يكون لأحدهما اليد العليا ودون فرص حقيقية على المرميين.

وجاءت أول فرصة حقيقية ليوفنتوس بعد مضي عشر دقائق عندما سدد ديبالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس أتلتيكو يان أوبلاك وقف له بالمرصاد.

وكاد كوكي أن يسجل هدف السبق لأتلتيكو بعد مضي ربع ساعة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى الإيطالي تماما.

وكاد ساؤول نيجيز أن يحرز هدف التقدم للفريق الإسباني في الدقيقة 20 عبر ضربة رأس قوية لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وأهدر ساؤول نيجيز فرصة أخرى محققة لأتلتيكو في الدقيقة 24 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن فوسيتش تشيزني حارس يوفنتوس تصدى له ببراعة.

وبمرور الوقت فرض يوفنتوس هيمنته على اللقاء وشكل ضغطا مستمرا على دفاع أتلتيكو لكن دون تهديد صريح على الحارس أوبلاك.

وتراجع إيقاع اللعب في الدقائق العشر الأخيرة مع ميل الأفضلية نسبيا لصالح يوفنتوس ولكن دون أي فرصة محققة على المرميين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تقدم ديبالا بهدف ليوفنتوس عبر ضربة حرة من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء نفذها بشكل رائع إلى داخل الشباك.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني كان بمقدور ساؤول نيجيز تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء في غفلة من دفاع يوفنتوس ليسدد كرة قوية ولكن الحارس تشيزني أمسك الكرة بثبات.

وسيطر أتلتيكو على مجريات اللعب تماما في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكنه لم يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى تشيزني بسبب الرعونة في إنهاء الهجمات وصلابة دفاع يوفنتوس.

وعلى عكس سير اللعب كاد البديل فيديريكو بيرنارديسكي أن يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 67 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

وكثف أتلتيكو مدريد من ضغطه الهجومي في أخر ربع ساعة بحثا عن هدف التعادل، وبالفعل لاحت أكثر من فرصة محققة للفريق الإسباني لكن لم يتم استغلالها على النحو الأمثل.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها تغلب فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2 /صفر.

تقدم ليفركوزن بهدف عكسي في الدقيقة 11 سجله ريفات زيمالتدينوف لاعب لوكوموتيف بطريق الخطأ في مرماه ثم أضاف سفين بيندر الهدف الثاني في الدقيقة .54

ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.