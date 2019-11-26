سوشيال ميديا الرياضة: إبراهيموفيتش يستعرض قميص ناديه الجديد.. وفان دايك يتساءل عن الفائز بالكرة الذهبية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتستعرض ”إرم نيوز ”أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

إبراهيموفيتش يستعرض قميص ناديه الجديد

نشر زلاتان إبراهيموفيتش فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لقميص ناديه الجديد نادي هاماربي السويدي، والذي نجح بضم اللاعب وسط تكهنات بعودة الأخير للدوري الإيطالي.

راشفورد في حفل عشاء من أجل جمع الأموال

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له عبر تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زملائه في حفل العشاء الذي حضره نجوم ألمان يونايتد من أجل جمع الأموال لصالح مؤسسة اليونيسيف.

وعلّق اللاعب:“مساء الخير حقًا في حفل عشاء النادي الليلة الماضية، تم جمع الكثير من الأموال من أجل اليونيسيف مع مانشستر يونايتد“.

فان دايك: من سيفوز بالكرة الذهبية؟

نشر النجم الهولندي فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وأحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام صورة عبر تبادل الصور ”إنستغرام“ للاعبين المرشحين للفوز بالجائزة، وعلّق فان دايك: من سيفوز بالون دور؟

صحفي يفوز بأول هدايا فينالدوم

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ومعه مجموعة من تذاكر لقاء الريدز أمام نادي نابولي الإيطالي غدًا ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي منحها لأحد الصحفيين، حيث علّق اللاعب قائلًا:“تهانينا لدويل وفريقه للفوز بأول هبة، وسعيد جدًا أن يكون في بلدي غدًا، راقب حسابي لمزيد من الهدايا، الأسبوع المقبل.

شاكيري يصلّي من أجل ألبانيا

أعرب السويسري شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاطفه مع الشعب الألباني عقب الزلزال الذي ضرب ألبانيا وأسفر عن العديد من الضحايا والجرحى، وعلّق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، قائلًا: نصلّي من أجل ألبانيا.

ستارلينغ يدعو الشعب الإنجليزي للمشاركة في الانتخابات

دعا رحيم ستارلينغ لاعب نادي مانشيستر سيتي الشعب الإنجليزي للمشاركة في الانتخابات العامة البريطانية ، حيث نشر اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ رابط الموقع الرسمي للانتخابات.

وعلّق اللاعب:“ سجل للتصويت للحصول على السجل الانتخابي أو لتغيير بياناتك، عادة ما يستغرق الأمر حوالي 5 دقائق، وعليك أن تكون على السجل الانتخابي للتصويت في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات.

‼‼‼ My guys this is a public service announcement.

The deadline to register to vote in the General Election is 23:59 today! In one of the most important elections of our generation, make sure you have your say ???????? It takes just 5 minutes… REGISTER NOW https://t.co/QXOsvhXWYa — Raheem Sterling (@sterling7) November 26, 2019

لوكاس هيرنانديز يحفز زملاءه

حرص لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني على تحفيز زملائه قبل مواجهة نادي سرفينا زفيزدا الصربي، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلّق هيرنانديز:“هيا يا فتيان“.

فيدال يحذّر أومتيتي

نشر أوتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني، فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق وهو يداعب زميله صامويل أومتيتي بعدما راوغ الأخير، وعلّق فيدال:“ليس مع البابا يا أخي الصغير“.

نيمار: بارك الله فينا وحمانا

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه قبل لقاء ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا، وعلّق اللاعب:“بارك الله فينا وحمانا“.

Que Deus nos abençoe e nos proteja ????????⚽️ pic.twitter.com/GzLBrajZDk — Neymar Jr (@neymarjr) November 26, 2019

جنش يقدم إعلانًا لشركة اتصالات

شارك محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك المصري، في حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، حيث نشر اللاعب فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كدعاية لشركة الاتصالات المصرية.