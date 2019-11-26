تقارير: يوفنتوس يستهدف ضم إريكسن من توتنهام في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يقترب من حسم صفقة الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

وينتهي عقد إريكسن في صيف 2020، وهو ما يحبذه يوفنتوس دائمًا في تعاقداته مع اللاعبين، وأبرز هؤلاء أندريا بيرلو وبول بوغبا، ومؤخرًا رابيو ورامسي، وعودة جيجي بوفون.

شبكة ”سكاي سبورتس“ الإيطالية، أكدت أن يوفنتوس يتواصل مع وكيل اللاعب ويحاول أن يقنعه بالتوقيع رسميًا في يناير المقبل، بنفس الطريقة التي ضم بها يوفنتوس، الويلزي آرون رامسي.

يوفنتوس تعاقد مع رامسي في يناير الماضي، وانضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية عقده مع آرسنال.

إريكسن يعد هدفًا لريال مدريد ومانشستر يونايتد، ولكن حسب التقارير الإيطالية، فإن يوفنتوس الأقرب لحسم الصفقة لصالحه، وصاحب الرغبة الأكبر.

إريكسن انضم إلى توتنهام قادمًا من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وخلال الموسم الجاري شارك الدنماركي في 15 مباراة بكل المسابقات مع ديوك لندن، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

إريكسن لعب بقميص سبيرز في المجمل في 292 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 87 آخرين.