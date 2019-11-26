عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية: أسرار صيف نيمار.. القرار الكبير.. وقع الآن أو غادر (صور)

شكلت لقاءات دوري أبطال أوروبا وخصوصًا قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والاحتفالات في الدرعية بالهلال السعودي بطل آسيا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بالصراع الدائر حول المهاجم الفرنسي كليان مبابي وصراع الكرة الذهبية ولقاءات كأس الخليج وكواليس صيف نيمار.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على عودة الفرنسي كليان مبابي برفقة باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال وكتبت :“ مبابي يقيس ريال مدريد الجديد ”.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ كريستيانو رونالدو.. تهديد السيدة العجوز ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على القرار الصعب الذي ينتظر فالفيردي مدرب برشلونة أمام بروسيا دورتموند بين النجمين الفرنسيين غريزمان وديمبيلي وكتبت :“ القرار الكبير ”.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ نيمار للهجوم على البيرنابيو ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ سيميوني لا يتخلى عن القيادة ”.

كما تحدثت عن سنة الإسباني رافائيل نادال بعد قيادة منتخب إسبانيا للفوز بكأس ديفيز وكتبت :“ 2019 السنة السحرية لنادال ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة وأحقيته في الفوز بالكرة الذهبية واعتبرته المرشح الأبرز وكتبت :“ الكرة الذهبية ”.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ مرض نيمار في البيرنابيو ”.

كما اهتمت بلقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وكتبت :“ كريستيانو رونالدو الفخ أمام دور 16 ”.

آس

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كليان مبابي الذي سيظهر برفقة فريقه باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد معه وكتبت :“ المرغوب فيه “ مع تصريح زيدان حول اللاعب.

كما تحدثت عن لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد حيث يواجه سيميوني أحد منافسيه الأقوياء البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما اهتمت بتصريحات جيرارد بيكيه حول كأس ديفيز للتنس الذي نظمه في مدريد.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات جوزيه مورينيو حول نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن قبل مواجهة توتنهام لأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ وقع الآن أو غادر إريكسن ”.

كما تحدثت عن فوز أستون فيلا على نيوكاسل حيث وجه لكمة لمدرب الفريق المنافس ستيف بروس.

ذا صن

ركزت الصحيفة على عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لدوري أبطال أوروبا حين يقود توتنهام أمام أولمبياكوس اليوناني و كتبت :“ أفراح التاريخ ”.

كما تحدثت عن مانشستر يونايتد الذي يستعد لعملية تنظيف داخلية واهتمت -أيضًا- بتوقيعه لعقد إشهاري جديد وكتبت :“ مانشستر يونايتد يقترب من صفقة رعاية قياسية ”.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بمستقبل مدرب إيفرتون إذ أكدت أن الفريق يبحث عن مدرب جديد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان في سانتياغو بيرنابيو برسم دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ حفل ملكي ”.

كما اهتمت بلقاء زينت سان بيترسبورغ الروسي وأولمبيك ليون الفرنسي وكتبت :“ تراوري مثل الشبح ”.

فرانس فوتبول

اهتمت المجلة في عددها الأسبوعي بعدة مواضيع أبرزها حوارات مع عدة لاعبين ومدربين ومنهم البرتغالي أندري فيلاش بواش مدرب أولمبيك مارسيليا والذي تحدث عن :“ مارسيليا الجديد ”.

كما أجرت حوارًا مع حارس برشلونة الألماني تير شتيغن وقال :“ زوجتي هي أفضل مدرب يمكنني تخيله ”.

الصحيفة عادت لمسلسل نيمار في الصيف وكتبت :“ أسرار صيف نيمار ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على الاستقبال الكبير لبعثة الهلال السعودي المتوج بلقب دوري أبطال أسيا واهتمت بالبطل وكتبت :“ الدرعية تزف بطل القارة “ و“ المعيوف : السد أصعب المحطات “ و “ جيوفينكو يغادر إلى روما “ و “ بـ14 لقبًا قمة أسيا سعودية ”

كما تحدثت عن الأهلي السعودي وكتبت :“ الأهلي يستعيد ليما ”.

واهتمت بأخبار النصر وكتبت :“ النصر يعاقب أصحاب الإنذارات ”.

الصحافة الإمارتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على استقبال محمد بن زايد لأبطال الإمارات في الجوجيتسو وتهنئته للهلال السعودي باللقب الأسيوي وكتبت :“ ولي عهد أبوظبي يُهنّئ الهلال باللقب الأسيوي “ و “ محمد بن زايد يستقبل أبطال مونديال الجوجيتسو ”.

كما اهتمت ببداية منتخب الإمارات في كأس الخليج وكتبت :“ الأبيض يتسلح بالتاريخ في مواجهة اليمن ”.

كما تحدثت عن لقاء إياب دور الـ16 في كأس محمد السادس للأبطال وكتبت :“ الجزيرة والإسماعيلي مواجهة الظروف الصعبة ”.

الصحيفة اهتمت بالملف الدولي ودوري أبطال أوروبا وكتبت :“ جولة حاسمة للريال وسيتي وتوتنهام ، الملكي ينتظر سان جيرمان في قمة النار ”.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ساري سيواجه سيميوني ”.

كما اهتمت الصحيفة بمشاكل نابولي وكتبت “ كوع إنسيني ”.