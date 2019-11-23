إنتر ميلان يهزم تورينو ويواصل تضييق الخناق على يوفنتوس في صراع قمة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل فريق إنتر ميلان، السبت، تضييق الخناق على يوفنتوس في صراع قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب إنتر ميلان على مضيفه تورينو بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.
تورينو 0 × 3 انتر ميلان | أهداف اللقاء
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— جيجي (@Tnspw9XO8yha4sL) November 23, 2019
بادر إنتر ميلان بتسجيل هدف في الدقيقة 12 عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
ومع حلول الدقيقة 32 أضاف الهولندي ستيفان دي فري الهدف الثاني ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.
وفي الوقت الذي بحث فيه تورينو عن تقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث للانتر في الدقيقة 55 عبر البلجيكي روميلو لوكاكو.