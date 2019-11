سوشيال ميديا الرياضة: موراتا في حفل مع زوجته.. ونجم تشيلسي يتحدى رونالدو

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كلاين في نخلة جميرا

نشر كلاين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من نخلة جميرا بدولة الإمارات، وعلق اللاعب: ”خمسة نخلة جميرا دبي“

موراتا مع زوجته في حفل مجلة جي كيو

نشر ألفارو موراتا لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته من حفل مجلة جي كيو لتوزيع جوائز الأفضل، وعلق اللاعب قائلًا: رجال العام 2019 شكرًا جزيلًا لك مجلة جي كيو الأمريكية.

ماسون مونت يتحدى رونالدو بهذا الطفل

نشر ماسون مونت لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الأطفال الذي يتمتع بموهبة التسديد.

وتحدى مونت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلًا: هذا كل ما تفعله يا رونالدو

رودريغيز: ابني أغلى ما في حياتي

نشر الكولومبي خميس رودريغيز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له على موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، برفقة نجله، وعلق اللاعب: عبر هذا أغلى شيء في الحياة.

غوميز يستطلع رأي كلبه

نشر أندريه غوميز لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، والذي سيغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة كلبه، وعلق قائلًا: داني، ماذا يجب أن نرى اليوم؟

غازانيغا يهنئ شقيقه بعيد ميلاده بصورة طفولية

حرص باولو غازانيغا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي على تهنئة شقيقه بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة شقيقه في فترة الطفولة، وعلق غازانيغا: كل عام وأنت بخير

سيبايوس: سأعود أقوى مما كنت عليه

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء أدائه بعض التدريبات التأهيلية عقب الإصابة التي لحقت به، وعلق: لقد بدأت بالفعل العمل على التعافي من هذه الإصابة، سأفتقد زملائي ومؤيدي غونر خلال هذه الأسابيع، لكنني سأعود بقوة وبكل الطاقة لمساعدة الفريق، أفضل نسخة لي لم تأتِ بعد.

????⚪️I have already started to work on recovering from this injury. I will miss my mates and Gunner supporters during these weeks. But I will be back stronger and with all the energy to help the team. My best version is yet to come. ????????I know. ❤ for this club.@Arsenal #Gunners pic.twitter.com/R2hsxKq2KA

— Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) November 22, 2019