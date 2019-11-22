كونتي يقدم للاعبيه نصائح تتعلق بالجنس‎

منح الإيطالي أنطونيو كونتي لاعبي فريقه إنتر ميلان القواعد الذهبية لممارسة الجنس مع زوجاتهم وصديقاتهم خلال مباريات الدوري دون التأثير على أدائهم.

ونقلت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن كونتي البالغ من العمر 50 عامًا قوله إنه طالب لاعبيه ببذل مجهود قليل خلال ممارسة الجنس مع صديقاتهم وزوجاتهم عن طريق النوم على الظهر، دون بذل مجهود وترك ذلك لزوجاتهم.

وأضاف كونتي المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا ويوفنتوس: ”المنافسة بالنسبة لي معركة حياة أو موت. أركز بشدة على حقيقة أنه في النهاية يجب أن يكون شيء واحد أركز عليه وأبذل قصارى جهدي لجعله فريقي.

”هذه هي طريقتي وسوف تقودني إلى إنهاء حياتي المهنية مبكرًا جدًا؛ لأنني أعيشها بكل مشاعري وجوارحي. وغالبًا ما أسأل عما إذا كان من الصواب قضاء الكثير من الوقت بدون عائلتي.

”خلال الموسم، يجب ألا يدوم الجنس لفترة طويلة، يجب أن نبذل أقل جهد ممكن. لذا أنصح اللاعبين بالبقاء تحت شريكته ويفضل، مع زوجاتهم، لأنه مع النساء الأخريات يتطلب مجهودًا إضافيًا“.

وتولى كونتي تدريب إنتر الصيف الماضي بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي ونجح في مطاردة يوفنتوس حامل لقب ومتصدر الدوري، ويتأخر عنه بفارق نقطة واحدة بعد 12 جولة من المسابقة.

وفاز إنتر بعشر مباريات من أول 12 في الدوري وتلقى خسارة واحدة أمام يوفنتوس عملاق تورينو، لكن كونتي أوضح أن أحد عوامل تألق فريقه هي نصائحه في كيفية ممارسة اللاعبين الجنس.

وفي صراع القمة سيتوجه يوفنتوس المتصدر برصيد 32 نقطة لمواجهة أتلانتا وسيحل إنتر ميلان (31 نقطة) صاحب المركز الثاني ضيفًا على تورينو. وستقام المباراتان غدًا السبت مع استئناف الدوري بعد فترة التوقف الدولية التي استمرت أسبوعين.

من ناحية أخرى، تم وضع كونتي تحت حماية الشرطة في الآونة الأخيرة بعد أن تلقى رصاصة عبر البريد، في إشارة إلى تهديده بالقتل.

وردًا على ذلك، قال المدير الفني الإيطالي: ”كما قلت في الماضي، أعتقد أننا يجب أن نحاول أن ننقل القيم الإيجابية لأولئك الذين يتابعوننا، للأجيال القادمة. تحدثت أيضًا عن مدى دهشتي بعد عودتي إلى إيطاليا. لا أعتقد أنه من الصواب إجراء مناقشات حول هذه الأمور السلبية.

”كلما زادت المناقشات التي أجريناها حول هذه المواقف، زادت الرسائل السلبية التي نرسلها إلى الشباب الذين يرون فينا أشخاصًا من المفترض أن يقدموا أشياء إيجابية لهم. كلما قل الحديث عن ذلك كان ذلك أفضل. هناك من يقومون بعملهم وأكدوا لي أنهم سوف يعطونني أخبارًا جيدة قريبًا“.