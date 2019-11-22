تقرير: يوفنتوس يستهدف موهبة بريشيا ويرفض الاستسلام أمام عملاق إسباني

كشفت تقارير صحفية موقف نادي يوفنتوس الإيطالي من ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا، وأحد المواهب الصاعدة في الكرة الإيطالية.

وتألق تونالي، البالغ من العمر 19 عامًا، مع ناديه بريشيا في الدوري الإيطالي، خاصة أنه يجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، مما دفع روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي إلى ضمه لصفوف الآزوري، ولعب 3 مباريات دولية حتى الآن مع المنتخب الأول.

مفاوضات جادة

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، أن نادي يوفنتوس بدأ بالفعل المفاوضات لضم تونالي إلى صفوفه، بدءًا من الموسم المقبل، حيث يرغب مسؤولو البيانكونيري في حسم الصفقة بأسرع وقت ممكن، في ظل الاهتمام الكبير الذي أبدته عدد من الأندية الأوروبية الكبرى باللاعب الشاب.

وقال الموقع، في تقرير نشره اليوم الجمعة، إن فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أبدى اهتمامه الشديد بضرورة الحصول على خدمات تونالي، ورفض الاستسلام في صفقة اللاعب.

وتابع بقوله: ”أجرى مسؤولو يوفنتوس بالفعل اتصالات مع مديري أعمال تونالي؛ لبحث إمكانية ضمه إلى الفريق بنهاية الموسم الجاري“.

صراع مع أتلتيكو مدريد

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“ إلى وجود عقبتين أمام إتمام الصفقة لصالح يوفنتوس، أولهما أن نادي بريشيا يطلب 40 مليون يورو مقابل بيع تونالي، والثانية هي إصرار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ضم اللاعب إلى صفوفه، خاصة مع الإعجاب الشديد الذي أبداه الأرجنتيني دييغو سيميوني بإمكانات اللاعب الشاب، وطريقة أدائه التي تناسب تمامًا خططه في الروخي بلانكوس.

وأضاف الموقع الإيطالي واسع الانتشار بقوله: ”لا يريد مسؤولو أتلتيكو مدريد التفريط في صفقة تونالي بأي ثمن، وهم مستعدون تمامًا لتلبية جميع طلبات بريشيا المالية“.

وقال موقع ”فورفورتو“، إن لاعب الوسط الشاب، ساندرو تونالي، نجم وسط نادي بريشيا الإيطالي، رفض عرضين من برشلونة وريال مدريد.

ويرغب سيميوني في ضم تونالي كي يكون بديلًا للغاني الدولي توماس بارتي، الذي تلقى عروضًا مغرية ويقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وشارك تونالي في 12 مباراة مع بريشيا، أحرز خلالها هدفًا وصنع هدفين، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب الشاب 30 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأكد موقع ”فورفورتو“، أن ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين أبديا رغبتهما في التعاقد مع تونالي، حيث أكد الإسباني بيب غوارديولا أن طريقة لعب الشاب الإيطالي تناسب تمامًا خطته مع السيتي.

صفقة بوغبا

وقالت تقارير صحفية، إن الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم وجهته المقبلة، بعد قراره النهائي بالرحيل عن ”أولد ترافورد“ بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، إلى أن بوغبا أكد للمقربين إليه أن محطته المقبلة ستكون ناديه السابق، يوفنتوس الإيطالي، وأنه يريد العودة إلى تورينو بدلًا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

صدمة ريال مدريد

ويأتي هذا التطور رغم رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضم بوغبا إلى صفوف فريقه منذ توليه المسؤولية، مطلع العام الجاري، ومحاولاته المستمرة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الماضية لضم بوغبا، والتي باءت بالفشل نتيجة مطالب مانشستر يونايتد المادية، التي وصلت إلى 180 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا أبدى رغبته في العودة إلى يوفنتوس، بعد رحيله عن النادي الإيطالي في صيف 2017 إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو.

وتابعت بقولها: ”يريد بوغبا العودة إلى تورينو، والانضمام إلى كتيبة المدرب ماوريسيو ساري، بعد فترة محبطة بالنسبة للنجم الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 رفقة منتخب الديوك، حيث يعاني مانشستر يونايتد من تراجع على جميع المستويات في الأداء والنتائج، وابتعد هذا الموسم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا“.