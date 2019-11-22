عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”خطة 2020“.. أخيرًا ريال مدريد.. والعودة الأبدية (صور)

شكّل المؤتمر الصحفي الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفقة فريقه الجديد توتنهام وقضية الجناح الويلزي غاريث بيل وخطة برشلونة للعام 2020، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بإياب نهائي دوري أبطال آسيا والجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي وكأس ديفيز للتنس وتصريحات البلجيكي إيدين هازارد والأوروغواياني لويس سواريز.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يستعد ريال مدريد لتمديد عقده وكتبت ”كريم بنزيما 2023“.

كما اهتمت بتصريحات روبيرت مورينو المدرب السابق لإسبانيا، حول خلافه مع لويس إنريكي العائد لمنصبه وقال: ”لا أعرف ما حصل اسألوا إنريكي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز نجم برشلونة، والذي تحدث عن عدة مواضيع وقال: ”سعيد جدًا وبالتقدير في برشلونة“.

كما تحدثت عن المدافع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة واهتمامه الحالي بتنظيم كأس ديفيز للتنس في مدريد.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة من خلال تصريحات الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للفريق وكتبت ”خطة 2020“.

كما تحدثت عن تصريحات روبيرت مورينو المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، والذي قال حول خلافه مع لويس إنريكي،“اسألوا إنريكي“. كما تحدثت عن كأس ديفيز حيث يواجه المنتخب الإسباني منافسه منتخب الأرجنتين في ربع النهائي في غياب نجمه الثاني روبيرتو باوتيستا الذي غادر المنتخب لوفاة والده.

أس

ركزت الصحيفة على الويلزي غاريث بيل والذي عاد لتدريبات ريال مدريد بعد غياب دام 47 يومًا وكتبت ”ويلز – الغولف وأخيرًا ريال مدريد“.

كما تحدثت عن تصريحات جوزيه مورينيو المدرب الجديد لتوتنهام خلال مؤتمره الصحفي الأول وقال: ”فلورنتينو بيريز يحبني وأنا أيضًا“.

الصحيفة اهتمت بالنسخة الجديدة لكأس ديفيز للتنس وكتبت ”الأرجنتين منافس إسبانيا في ربع النهائي“.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مؤتمر جوزيه مورينيو الأول له كمدرب لتوتنهام وكتبت ”مورينيو يَعِدُ أن يعيش ويتنفس وينام كأي عاشق لتوتنهام ويعدُ بالفوز باللقب في الموسم الثاني“.

كما اهتمت بتصريحات بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي والذي قال: ”نجومي سيبقون“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على عودة نيمار لباريس سان جيرمان، بعد غياب بسبب الإصابة وكتبت ”نيمار العودة الأبدية“.

كما اهتمت بحوارها مع البلجيكي إيدن هازارد نجم ريال مدريد والذي قال: ”إن عدت للدوري الفرنسي سيكون لفريق ليل“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على سفر الجماهير الهلالية لليابان لمساندة فريقها في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وكتبت ”التأشيرة تلغي رحلة الهلال“.

كما تحدثت عن فورمولا النجوم وكتبت ”ليوم الدرعية تحتضن فورمولا النجوم“.

الصحيفة اهتمت ببيع السيارات في موسم الرياض وكتبت ”آل الشيخ: قيمة السيارات 3 مليارات“.

كما اهتمت أيضًا بنادي النصر وكتبت ”ريتشي ترعى النصر“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن عدة مواضيع وكتبت ”الأهلي يرفض بيع التذاكر الجماعية “ و“التصويت على تقسيم تصفيات المونديال“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على فوز هجن الإمارات بكأس الخليج وكتبت ”4 ذهبيات صدارة بجدارة في الكويت، هجن الإمارات بطل كأس الخليج“.

كما تحدثت عن قائمة منتخب الإمارات في خليجي 24 بقطر وكتبت ”28 لاعبًا في معسكر الأبيض لخليجي 24“.

الصحيفة اهتمت بالجولة السادسة لدوري الخليج العربي وكتبت ”3 مباريات في افتتاح الجولة السادسة، الوحدة – الوصل: القمة المتجددة“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بمشاركة لاعبي دوري الخليج في الفترة الدولية وكتبت ”11 لاعبًا دافعوا عن قمصان 9 منتخبات، 15 مباراة لسفراء الخليج العربي في أيام الفيفا“.

كما اهتمت بتهديد الاتحاد الآسيوي للأندية التي عليها ديون وكتبت ”الآسيوي يهدد المديونين بالإبعاد من أبطال 2020“.