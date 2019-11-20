أخبار توتنهام وريال مدريد ويوفنتوس.. زلزال مورينيو يفاجئ الجميع والملكي ينتظر هدية ”سبيشيال وان“

استيقظت جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء، على خبر مفاجئ وغير متوقع على الإطلاق، وهو تعاقد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب السبيرز.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية مفاجأة أخرى، بعد أن أشارت إلى أن مورينيو لم يكن الخيار الأول لرئيس نادي توتنهام دانييل ليفي في تدريب الفريق بعد إقالة بوكيتينو.

وقالت إن مدرب ليستر سيتي برندان رودجرز، تصدّر قائمة الترشيحات، إلا أن صعوبة الحصول على خدمات المدرب السابق لنادي ليفربول، وضعت النادي الإنجليزي في مأزق، وكان مورينيو هو المخرج الوحيد المتاح حاليًا.

وأبدى مورينيو سعادته الشديدة بالعودة مرة أخرى إلى التدريب من باب السبيرز، بعد إقالته قبل عام تقريبًا من تدريب مانشستر يونايتد، آخر محطاته التدريبية بعد الخسارة أمام ليفربول 1-3 في ملعب أنفيلد.

وأشار مورينيو في حواره الأول بعد توليه مهمة تدريب توتنهام إلى أنه يشعر بالتحدي كي ينجح مع وصيف بطل أوروبا، الذي وصفه بالفريق الرائع، والذي يُعتبر ثالث محطات ”سبيشيال وان“ في الدوري الإنجليزي، بعد ولايتين في تشيلسي وأخرى في مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن تعاقد توتنهام مع مورينيو يمكن أن يساهم بحسم نادي ريال مدريد لأولى صفقاته الشتوية خلال ميركاتو يناير 2020.

وأشارت ”ديفنسا سنترال“، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن وجود مورينيو على رأس القيادة الفنية في توتنهام يعني اقتراب رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين من صفوف السبيرز.

وتابعت:“مورينيو معروف دائمًا بمواقفه الحاسمة مع اللاعبين، ويرغب دائمًا في الاعتماد على العناصر التي ترغب في الاستمرار والقتال كي تحجز مقعدها في التشكيل الأساس، وحاليًا لا يملك إريكسين تلك الدوافع على الإطلاق“.

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام في صيف 2020، ولم يجدد اللاعب عقده مع السبيرز حتى الآن، وهو ما يعني أنه يقضي أيامه الأخيرة في لندن، حيث تتنافس أندية: ريال مدريد، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ، على الفوز بخدمات إريكسين.

واقعة روبين

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو أكد من قبل خلال تحليل إحدى المباريات أنه سمح للهولندي آرين روبين بالرحيل عن تشيلسي إلى ريال مدريد وقت أن كان مدربًا للبلوز في الولاية الأولى التي استمرت من العام 2004 إلى 2007، لأن اللاعب لم يكن يرغب في الاستمرار مع الفريق، وبالتالي كان القرار الأمثل بالنسبة للجميع هو رحيله.

وأكدت أن إستراتيجية مورينيو واضحة في هذا الصدد، وهي أنه إذا لم يكن اللاعب يرى أن مستقبله في صفوف توتنهام فإنه لا مانع على الإطلاق من بيعه في أقرب فرصة ممكنة، لتحقيق أقصى استفادة من الصفقة بدلًا من رحيله مجانًا.

صفقات مورينيو

ووضعت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية 6 صفقات محتملة لمورينيو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضعت الصحيفة اسم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى توتنهام، إلى جانب: برونو فيرنانديز، وديكلان رايس، وإيريك بايلي، وديوغو دالوت، ونيمانيا ماتيتش.

رحيل رونالدو

رغم انتهاء أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس عمليًا بانتظامه في التدريبات، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن رحلة النجم البرتغالي مع السيدة العجوز قاربت على نهايتها.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن كريستيانو رونالدو قد يغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى رونالدو إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس بعد انتقاله للفريق الموسم الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ويعد لقب دوري الأبطال الهدف الرئيس لإدارة يوفنتوس طوال السنوات الماضية، بعد السيطرة المطلقة على لقب الدوري الإيطالي.

الفرصة الأخيرة

وأوضح ”كالتشيو ميركاتو“، أن هذا الموسم قد يكون الفرصة الأخيرة لرونالدو للتتويج بلقب الشامبيونزليغ مع يوفنتوس.

وأضاف أن إخفاق الفريق في تحقيق هذا الإنجاز قد يؤدي إلى رحيل رونالدو في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن مستقبل رونالدو في تورينو ما زال غير واضح بعد الأزمة الأخيرة.

وأشارت إلى أن نادي يوفنتوس قد يكون سعيدًا بقرار رونالدو، خاصة أنه يسعى إلى التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إيندا المذيع ببرنامج ”الشيرنغيتو“، إن يوفنتوس يحاول التعاقد مع الثنائي الفرنسي بوغبا ومبابي، إلا أنه قد يجد صعوبة في ذلك، خاصة بالنسبة لمبابي.

وأضاف أنه إذا أرادت إدارة اليوفي التعاقد مع هذه الأسماء سيكون عليها السماح لرونالدو بالرحيل، للتخلص من راتبه المرتفع.

أزمة ليفربول

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للنجم المصري الدولي محمد صلاح وزميله الإسكتلندي أندي روبرتسون من المشاركة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس المقررةإقامتها، يوم السبت المقبل، في إطار المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وسيكون ليفربول، متصدر البريمييرليغ، على موعد مع موقعة صعبة خارج الديار أمام كريستال بالاس، علمًا بأن الريدز يتصدر المسابقة بفارق 8 نقاط كاملة عن ليستر سيتي وتشيلسي، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين.

ويشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل، 8 مباريات ساخنة، على رأسها مباراة كريستال بالاس مع المتصدر ليفربول، وبرايتون مع الوصيف ليستر سيتي، وأخيرًا المواجهة النارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد.

غياب صلاح وروبرتسون

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن الثنائي محمد صلاح، وروبرتسون، سيغيبان عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس، بعد أن أكدت الفحوصات الطبية التي أُجريت لهما عدم تعافيهما من الإصابة.

وأشارت الشبكة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن صلاح وروبرتسون لا يزالا يعانيان من إصابة في الكاحل، وبالتالي فإن الألماني يورغن كلوب قرر عدم المجازفة بهما في المباراة المقبلة، خاصة أن الإصابة يمكن أن تتفاقم بشكل أكبر، وتؤدي إلى غياب اللاعبين فترة أطول عن الملاعب.

وسيكون غياب صلاح وروبرتسون بمثابة ضربة قوية للألماني كلوب، خاصة مع استمرار غياب الكاميروني جويل ماتيب عن المباريات بداعي الإصابة أيضًا.

ويأمل كلوب في تعافي مدافع جو غوميز قبل مباراة كريستال بالاس، كي يعزز من صفوف الريدز على المستوى الدفاعي.