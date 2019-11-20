تقرير: أهداف ميسي الـ70 أكثر جودة من أهداف كريستيانو رونالدو الـ99 (إنفوغرافيك)

سجل ليونيل ميسي عددًا أقل من الأهداف مع الأرجنتين، مقارنة بكريستيانو رونالدو مع البرتغال، لكن الأهداف الـ70 لمهاجم وقائد برشلونة مع منتخب بلاده أهم وأكثر جودة؛ لأنها كانت في الغالب ضد منافسين كبار، عكس رونالدو الذي سجل 99 هدفًا في منتخبات ذات تصنيف أقل مقارنة بأهداف ميسي.

ووفقًا لتقرير صحيفة ”As“ وموقع ‘Goal’ فإن التنافس بين ميسي وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد سابقًا تصاعد على جميع المستويات.

الحرب الشاملة

ويعد تنافس عبقري روساريو، وصاروخ ماديرا على جميع الجبهات الممكنة ومنه الألقاب الفردية، حيث حقق قائد الأرجنتين 34 لقبًا فرديًا مقابل 30 لقائد البرتغال.

وفي هذا الجانب، يحتكر كلاهما الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي (الفيفا) في العقد الماضي.

وسجل ميسي 682 هدفًا مقابل 706 أهداف لرونالدو بينها 113 هدفًا في دوري الأبطال لميسي و127 لمهاجم يوفنتوس.

القيمة المضافة

ويمكن تحليل التنافس بينهما أيضًا ليس فقط في عدد الأهداف ولكن في أهميتها أيضًا، من حيث المبدأ يتمتع رونالدو الذي سيبلغ 35 عامًا في فبراير/شباط المقبل بميزة واضحة؛ لأنه سجل 99 هدفًا بقميص البرتغال، في حين أن ميسي، الذي سيصل إلى 33 عامًا يونيو/حزيران المقبل، سجل 70 فقط أي أنه سجل أكثر.

ومع ذلك فإن AS وGoal قالتا إن 28 هدفًا فقط بين 99 سجلها رونالدو بنسبة 29% كانت في مرمى منتخبات تحتل أول 50 مركزًا في تصنيف الفيفا.

في المقابل سجل ميسي 57 من أصل 70 هدفًا آخرها أمام أوروغواي وديًا في مرمى منتخبات بين أفضل 50 على العالم بنسبة تصل إلى 82%.

البرازيل مقابل ليتوانيا

هناك حقيقة تجسد إمكانات ميسي تمامًا أمام المنتخبات الكبرى، وعلى النقيض من ذلك نجد أن رونالدو لا يفلح كثيرًا أمام ذات المنتخبات.

ويكفي أن نعرف أن البرازيل هي المنتخب الذي سجل في مرماه ميسي أكبر عدد من الأهداف رغم التنافس والصراع بين المنتخبين الجارين فيما يطلق عليه ”سوبر كلاسيكو“، والذي حسمه ميسي لصالح الأرجنتين في السعودية الأسبوع الماضي بهدف نظيف، كما سجل نفس العدد من الأهداف أمام أوروغواي وباراغواي.

ومن ناحية أخرى، فإن مستوى المنتخبات التي هز رونالدو شباكها أقل، وفقًا لتصنيف الفيفا، حيث سجل رونالدو سبعة أهداف في مرمى ليتوانيا وهي أكثر فريق يهز شباكه.

وسجل ميسي في مرمى أندورا خمسة أهداف فيما فعل رونالدو نفس الأمر مع أرميينا ولاتفيا ولوكسمبورغ، بينما كانت السويد أفضل فريق اهتزت شباكه خمس مرات من رونالدو.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن هولندا قد تلقت أربعة أهداف من قائد البرتغال مثل المجر وجزر فارو. وسجل ثلاثة أهداف ضد بلجيكا والدنمارك وأيرلندا الشمالية وروسيا وإسبانيا وسويسرا. وهم أيضًا منتخبات بارزة.

وفيما يلي قائمة بعدد أهداف ميسي ورونالدو وأكثر المنتخبات التي هز كل منهما شباكها:

ليو ميسي (70 هدفًا)

5 – البرازيل وباراغواي وأوروغواي

4- فنزويلا والاكوادور

5- كولومبيا وتشيلي وسويسرا وبوليفيا ونيجيريا والمكسيك وبنما وهايتي وغواتيمالا

2- إسبانيا وكرواتيا والجزائر وهونغ كونغ ونيكاراغوا

1 – فرنسا وألمانيا والبرتغال وبيرو وإيران والولايات المتحدة وسلوفينيا وألبانيا والبوسنة وصربيا.

كريستيانو رونالدو (99 هدفًا)

7 – ليتوانيا

5 – أندورا وأرمينيا ولاتفيا و لوكسمبورغ والسويد

4 – أستونيا وجزر الفارو والمجر وهولندا

3- بلجيكا والدنمارك وأيرلندا الشمالية وروسيا وإسبانيا وسويسرا

2 – أذربيجان والبوسنة والهرسك والكاميرون وقبرص وجمهورية التشيك ومصر وكازاخستان والمملكة العربية السعودية.

1- الأرجنتين وكرواتيا والإكوادور وفنلندا وغانا واليونان وأيسلندا وإيران والمغرب ونيوزيلندا وكوريا الشمالية وبنما وبولندا وصربيا وسلوفاكيا وأوكرانيا وويلز.