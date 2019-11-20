تقارير: يوفنتوس يستهدف بيع اثنين من لاعبي الفريق لضم راكيتيتش نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب نادي برشلونة الإسباني، يستهدف الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إلى أن انضمام راكيتيتش ليوفنتوس لن يحدث بسهولة.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس سيحتاج -على الأقل- إلى بيع اثنين من لاعبي الفريق في مركز خط الوسط.

وأكد التقرير إلى أن أول من سيتم بيعه هو إيمري تشان، خاصة بعد استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وشدد على وجود شكوك كذلك حول مصير أدريان رابيو وفيديريكو بيرنارديسكي ورودريغو بينتانكور.

وأتم التقرير موضحًا أن انتقال راكيتيش ليوفنتوس لم يحسم بعد.

وكان إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، أكد أن قرار راكيتيتش سواء بالبقاء أو الرحيل سيكون متروكًا له.

وخرج اللاعب من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي تمامًا هذا الموسم، بعد ضم الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ.

وأشار التقرير إلى أن لاعب البارسا يحظى باهتمام عمالقة الكرة الإيطالية إنتر وميلان ويوفنتوس، إلا أن الأخير هو الأقرب للفوز بخدمات اللاعب، بناءً على رغبة الكرواتي الشخصية.

وكانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أوضحت أن راكيتيتش غير راضٍ عن دقائق المشاركة التي يحصل عليها هذا الموسم في برشلونة، ويرغب في البحث عن الانتقال لنادٍ جديد.

وأشارت إلى أن راكيتيتش تلقى عرضًا إنجليزيًا في الفترة الأخيرة بقيمة 15 مليون يورو، إلا أن برشلونة رفضه على الفور بسبب أن النادي يستهدف الحصول على 35 مليونًا على الأقل.

وأوضحت أن راكيتيتش -أيضًا- لا يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي فإن الفرص الأخرى المتاحة أمامه هي الانضمام لميلان أو إنتر أو يوفنتوس.