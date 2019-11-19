انتهاء خلاف رونالدو- ساري عمليًا بعودته لتدريبات يوفنتوس

عاد كريستيانو رونالدو للتدريب تحت قيادة ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بعد خلافهما عقب استبدال هداف الفريق خلال الفوز الأخير بهدف نظيف على ميلان في الدوري دون أن يصافح بديله باولو ديبالا وتصريح مدربه بأنه مصاب.

وتركزت الأضواء على لياقة رونالدو البالغ عمره 34 عامًا وتصرفاته الأسبوع الماضي بعد أن استشاط غضبًا لاستبداله خلال انتصار يوفنتوس على ميلان في الدوري الإيطالي.

مشكلة ساري

وقال المدرب الإيطالي ساري حينها إن قائد البرتغال يعاني من إصابة في الركبة منذ فترة لكنه خاض مباراة ليتوانيا في تصفيات يورو وسجل ”هاترك“ وبعدها سجل هدفًا في مرمى لوكسمبورغ ليقود بلاده إلى نهائيات يورو 2020 دون مشاكل تذكر.

وخرج رونالدو من الملعب في الدقيقة 55، وهي أسرع مرة يغادر فيها المهاجم البرتغالي الملعب منذ انضمامه ليوفنتوس في الموسم الماضي، كما أنها أول مرة يتم استبداله في مباراتين متتاليتين.

ورمق رونالدو المدرب ساري بنظرة غاضبة قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس. وانتقد فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد ويوفنتوس وإنجلترا السابق تصرف رونالدو.

وقال كابيلو لشبكة سكاي سبورتس ”لم يراوغ رونالدو منافسًا في آخر ثلاث سنوات.. ساري كان محقًا في قرار استبدال اللاعب. خروجه مباشرة لغرف الملابس وعدم جلوسه على مقعد البدلاء كان مشهدًا سيئًا“.

وقال ساري إن رونالدو يعاني من مشكلة في الركبة حاول علاجها دون اللجوء للغياب عن مباريات.

وأضاف ”تعرض رونالدو لكدمة في الركبة خلال التدريب قبل شهر تؤثر عليه حتى الآن. عندما يتدرب بقوة ويخوض مباريات يشعر ببعض الألم. لا يستطيع التدرب بقوة كبيرة ويواجه صعوبات في ركل الكرة“.

وأشار ساري إلى أن رونالدو عانى أيضًا من مشاكل في الفخذ وربلة الساق.

ولم تشهد مسيرة رونالدو أي إصابات خطيرة وكانت أطول فترة غاب فيها عن الملاعب في 2008 حين أجبرته إصابة بكسر في عظمة رأس الركبة على الابتعاد 94 يومًا غاب خلالها عن 11 مباراة.

عودة مظفرة

وقالت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ يوم الثلاثاء إن الاستعداد لمواجهة أتلانتا يوم السبت المقبل بدأ بخوض أول تدريب بعد نهاية فترة التوقف الدولية مع عودة بعض اللاعبين والحصول على اجازة يومي الأحد والاثنين للاعبين غير الدوليين.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت اليوم ”خاض الفريق أول تدريباته بعد فترة التوقف الدولية وستتواصل التدريبات يوم الأربعاء“.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رونالدو توجه إلى مقر التدريب في الموعد المحدد بعد عشرة أيام من استبداله أمام ميلان وقابل المدرب وبعض زملائه في الفريق قبل أن يتدرب بشكل منفرد مثل زملائه الاخرين العائدين مع ارتباطهم بمنتخباتهم الوطنية.

وقرر رونالدو إقامة مأدبة عشاء للاعتذار لزملائه ومدربه على خروجه من الملعب إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب استبداله أمام ميلان.

وسجل رونالدو أربعة أهداف في مباراتين مع منتخب بلاده رفعت رصيده من الأهداف الدولية إلى 99 هدفا في المركز الثاني بين لاعبي العالم تاريخيًا ويفصله عشرة أهداف فقط عن الإيراني المعتزل علي دائي الذي سجل 109 أهداف مع منتخب بلاده.

وأصبح هداف يوفنتوس الموسم بحاجة إلى هدف واحد للانضمام إلى دائي وهو فقط من أحرز أكثر من 100 هدف دولي.