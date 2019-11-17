أخبار ريال مدريد وبرشلونة: صراع عملاقي الليغا ينتقل إلى إيطاليا.. وبايرن ميونيخ يختار غوارديولا

انتقل صراع عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد إلى الدوري الإيطالي لتدعيم صفوفهما خلال الانتقالات الشتوية القادمة، كما أن صراع التعاقدات بين الناديين دخل في مرحلة البحث عن صفقات دفاعية.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة وأبرز أندية الدوريات الخمس الكبرى:

صراع برشلونة وريال مدريد ينتقل إلى إيطاليا

انتقل صراع ناديي برشلونة وريال مدريد عملاقي الدوري الإسباني إلى إيطاليا من أجل الفوز بخدمات اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينار مدافع إنتر ميلان، خلال الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الدفاع.

وذكرت صحيفة (كورييري ديلو سبورت) الإيطالية أن برشلونة بدأ الاتصالات لضم اللاعب ثم دخل ريال مدريد أيضًا طرفًا في المفاوضات، ولكنها شددت على صعوبة إتمام الصفقة في الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب لا يشمل أي شروط جزائية بجانب أن إدارة النادي الإيطالي رفضت عروضًا تخطت 60 مليون يورو في الصيف الماضي لبيع اللاعب لأندية إنجليزية.

ريال مدريد يعلن إصابة جيمس رودريغيز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مدة غياب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد الكولومبي استبعاد رودريغيز من مواجهتي بيرو والإكوادور، بعد أن اشتكى اللاعب من آلام في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في التدريبات.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إصابة رودريغيز في أربطة ركبته اليسرى، وسيضطر للغياب عن الملاعب لمدة 15 يومًا.

بايرن ميويخ يختار غوارديولا

يفضل مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني السابق للفريق، ومدرب مانشستر سيتي حاليًا، رغم تأكيد مسؤوليه بقاء الألماني هانز فليك، في منصبه حتى نهاية العام الحالي على الأقل.

وأكدت صحيفة ”بيلد“ الألمانية استمرار عملية البحث عن مدرب جديد تحسبًا لفشل المفاوضات مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لملعب أليانز أرينا، موضحة أن غوارديولا الخيار الأول لإدارة بايرن.

ويبقى الهولندي إيريك تيان هاج، مدرب أياكس أمستردام، خيارًا مطروحًا على طاولة الإدارة البافارية، بالإضافة للألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان.

راكيتيش يفضل الرحيل إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبته الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، الانتقال في حال رحيله عن كامب نو، بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن الوجهة الأقرب لراكيتيتش ستكون في الدوري الإيطالي، وتحديدًا من بوابة يوفنتوس.

وأشار التقرير إلى أن لاعب البارسا يحظى باهتمام عمالقة الكرة الإيطالية إنتر وميلان ويوفنتوس، إلا أن الأخير هو الأقرب للفوز بخدمات اللاعب، بناءً على رغبة الكرواتي الشخصية.

رونالدو يتحدث عن مواجهة ساري

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن مدربه ماوريسيو ساري، كان محقًا في تبديله، في مباراتين متتاليتين أمام لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال، وضد ميلان بالدوري الإيطالي.

وقال كريستيانو، خلال تصريحات لصحيفة ”أبولا“ البرتغالية، الأحد، عقب الفوز على لوكسمبورج (2-0)، في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2020: ”في الأسابيع الثلاثة الماضية، لم أخض مباريات كاملة“.

وتابع: ”يعرف الجميع أنني لا أحب أن أكون بديلًا، لكن لم يكن لدي أي مشاكل بعد التغيير.. حاولت مساعدة يوفنتوس باللعب مصابًا“.

بوغبا يقترب من العودة لتدريبات مانشستر يونايتد

اقترب الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، من العودة للتدريبات الجماعية الخاصة بالفريق، بعدما كان بعيدًا خلال الفترة الماضية عن كتيبة المدرب أولي جونار سولسكاير، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن بوغبا اقترب من الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، مشيرة إلى أن بوغبا خاض تدريبًا قويًا في صالة رياضية بفلوريدا، ما يظهر جاهزيته للعودة إلى المران الجماعي.

وأوضحت أن سولشاير يأمل أن يكون بوغبا في كامل عافيته قبل مواجهة مانشستر سيتي في البريميرليغ يوم 7 ديسمبر المقبل.